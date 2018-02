Tutty Humor

Se você se distraiu por um instante e perdeu inteiramente o fio da meada da roubalheira, se liga nisso: embora seja uma ONG, o Ibrasi (Instituto Brasileiro de Infraestrutura Sustentável) do Ministério do Turismo é uma espécie de Conab do Ministério da Agricultura, que por sua vez é um gênero de Dnit do Ministério dos Transportes - ralos distintos do mesmo erário. Deu pra entender? O resto é fofoca do noticiário!

Cá pra nós, a imprensa não tinha o direito de suspeitar que Marta Suplicy foi ao banheiro do café do Congresso na terça-feira exclusivamente para se livrar de jornalistas em seu encalço. A oposição também não pode agora querer que a ex-prefeita prove o que

fazia lá dentro. Se, como já disse, foi à toalete "porque havia uma necessidade de ir ao banheiro", que diabos o tal

"número 2" do Turismo tem a ver com as calças?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pobre oposição! Não está dando conta dos escândalos. Sempre que convoca um ministro, a bomba estoura em outro ministério. Precisava uns sete Álvaros Dias mais quatro Demóstenes Torres pra botar a coisa em dia. Se não abrir o olho, ficará pra trás na caçada! Quem vai na frente agora gritando "pega ladrão" é o próprio governo. Repara só!

Cabeça desfeita

Que diabos está acontecendo com o penteado da personagem de Regina Duarte em O Astro? Pelo visto, a cabeleireira da Miriam Leitão no Bom Dia Brasil está fazendo bico na novela das 23. Deve estar exausta, coitada!

Lados opostos

"POLÍCIA É POLÍCIA, PMDB É PMDB!"

Lúcio Flávio, filósofo.

Ilha da fantasia

Começa hoje e vai até domingo a comemoração pelos 85 anos que Fidel Castro completa amanhã. Hugo Chávez ficou de levar misses pra festa!

Medicina popular

Se você ainda está indeciso sobre o presente do Dia dos Pais, o que este ano está vendendo feito água na região da 25 de Março é a "milagrosa injeção de liquidez", recomendada pelos camelôs "contra queda do pregão". De repente, sei lá!

Névoa perigosa

O carioca precisa ficar esperto: quando desce aquele fog matinal comum nesta época do ano, fica difícil distinguir a fumacinha que sobe antes da explosão de bueiros.

Voar, voar, subir...

Indiferente aos questionamentos do MP, o prefeito de BH, Márcio Lacerda, está decidido: vai continuar fretando aviões em viagens oficiais. Se pedir o jatinho do Eike Batista emprestado, talvez evite aborrecimentos.

Não custa nada

Quando, afinal, o Corinthians vai se coçar para pagar a pensão da ex-mulher do Zé Elias? Será que não dá para embutir a mixaria da despesa do ex-jogador do Timão naquele pacote de isenção fiscal?

Escolha de Sofia

Mais cedo ou mais tarde, Dilma Rousseff vai ter de optar entre o PMDB ou a Polícia Federal. Não se pode querer tudo na vida!