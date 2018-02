Tutty Humor

Tamanho não é documento! Vinte e tantos centímetros mais baixo que seu antecessor no Ministério da Defesa, Celso Amorim não fica nada a dever a Nelson Jobim em matéria de ego imensurável. Nesse aspecto, aliás, o ex-chanceler dará decerto continuidade à obra do ex-ministro que não cabe em si.

Jobim e Amorim são de uma cepa de ministros movidos a vaidade do cargo. Eles podiam estar roubando, mas se dão por satisfeitos com os holofotes, as primeiras páginas, a bajulação, a solenidade, a liturgia, enfim, do posto. O Márcio Thomaz Bastos - lembra dele? -, ex-ministro da Justiça de Lula, também jogava nesse time.

É gente que estudou, sabe falar, não chegou lá pelo sistema de cotas dos partidos. Entrou nessa roubada atraída pela luz do poder, precisa deste palco para se exibir intelectualmente.

Sabe Deus como foram os últimos meses na vida de Celso Amorim longe da cena pública! A julgar pela festa que a família fez ao saber que ele estava voltando para o governo, foram tempos difíceis para todos que dividiram a casa com o ego espaçoso do ex-chanceler. Imagina o sufoco dos parentes de Nelson Jobim agora que ele não tem nada pra fazer em Brasília!

Toda prosa

"FRAQUINHA É A GISELE BÜNDCHEN! EU ESTOU NO PESO CERTO!"

Ideli Salvatti, desdenhando Nelson Jobim

A propósito...

Que fim levou aquele ministro mais fraquinho que a Ideli Salvatti, o cara de bigode que a substituiu no Ministério da Pesca?

Fredisque-Denúncia

A exemplo do que aconteceu com o Disque-Dentuço, movimento da Raça Rubro-Negra que botou Ronaldinho Gaúcho na linha, a torcida organizada do Fluminense lançou o Fredisque-Denúncia, serviço aberto à deduragem de quem encontrar o centroavante tricolor nas noites cariocas. O jogador está, por ora, se sentindo perseguido, mas isso passa!

Forcinha

Se a ideia era botar fotos obscenas na internet, os três rapazes presos no Rio em pose de calça arriada diante de uma cabine da PM devem à polícia uma tremenda força na divulgação da palhaçada. Saiu até na televisão!

Pindaíba danada

Bo, o cão d"água português das filhas de Obama, espera que sua ração não entre nos cortes do governo. A sogra do presidente também não quer sobrar nas viagens internacionais da família. Enfim, está rolando um certo climão na Casa Branca!

Um para o outro

Foi comovente o reencontro de Adriano com a bola nos treinos do Corinthians. A pobrezinha não se emocionava tanto desde a despedida de Ronaldo Fenômeno.

Não pegou

Sempre à frente de seu tempo, o Rio é a primeira capital do Brasil a descumprir descaradamente a lei que veta o uso de celular em bancos. Em São Paulo, a proibição ainda depende de sanção do prefeito Gilberto Kassab.