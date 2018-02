Tutty Humor

Cheio de si, Nelson Jobim conseguiu, enfim, que a Dilma também ficasse cheia dele. Não foi fácil! Para se fazer entender, precisou virar uma espécie de Jorge Kajuru do governo: sabe aquele jornalista que se notabilizou no meio esportivo por cavar a própria demissão esculachando patrões e patrocinadores que lhe abriam o microfone no rádio e na TV? Jobim refinou o estilo de chutar o balde ao perder o emprego por declarações à revista Piauí. Chiquérrimo!

O ex-ministro da Defesa não vai partir para o ataque, não precisa disso! Está assim de revistas querendo falar com ele, e nem todas interessadas no rescaldo político de sua demissão. Parte da mídia quer, inclusive, mudar de assunto sem perder o gosto por inconfidências tão em voga nas últimas conversas da imprensa com Jobim.

Parece, inclusive, que a Playboy só estava esperando ele deixar o governo para chamá-lo às falas. Na última reunião de pauta da revista concluiu-se que um papo franco sobre sexo com o ex-ministro pode dar mais leitura do que as últimas entrevistas com Fábio Jr. e Sandy na publicação. A conferir na edição de setembro!

Pagando cofrinho

"OS EUA SAEM DESTA CRISE COM O DEFAULT DE FORA!"

Maria Conceição Tavares economista.

Igual manequim

Ideli Salvatti está toda prosa! Adorou ter sido chamada de "fraquinha" por Nelson Jobim na revista Piauí. Antes de reduzir o estômago, a ministra cansou de ouvir as pessoas dizerem que ela estava "forte".

Mal comparando

Barack Obama reclama de barriga cheia! América por América, a situação do clube mineiro é muito pior do que a da América dos americanos!

Cargo de Confiança

E o José Genoino, hein?! Também dança do Ministério da Defesa com a saída de Nelson Jobim do governo? Estava indo tão bem como assessor especial, né não? Não fez rigorosamente nada para perder o emprego, coitado!

Por que não?

Tramita discretamente na Câmara de Vereadores de São Paulo projeto de lei para a criação do Dia do Orgulho Assexuado. Se até os héteros vão ter data de autoestima...

Boato infame

Os militares estavam ontem inquietos à toa na caserna! Nem passou pela cabeça da presidente Dilma entregar o Ministério da Defesa ao PR para fazer as pazes com o Blairo Maggi.

Sem confusão

São tantas as fusões que será preciso tomar cuidado para, na hora H, não fundir a Schin com a Drogasil ou a Kirin com a Droga Raia. O pessoal do Cade tá ligado!

Agenda positiva

Acima de todas as previsões do tal "Plano Brasil Maior" do governo federal, está nevando neste inverno mais que o dobro registrado ano passado na Região Sul. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça!