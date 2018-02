Tutty Humor

Pode ser que na hora H role uma canja do Stevie Wonder ou do Bon Jovi mas, pelo menos até o fechamento desta edição, não havia nos EUA o menor clima para festa de aniversário - 50 anos nesta data querida - de Barack Obama.

A rigor, afora o presente de grego da elevação do teto da dívida americana, Obama só ganhou uma lembrancinha do Correio da Rússia, que lançou um conjunto comemorativo de selos e envelopes com a figurinha carimbada do presidente.

No mais, Hillary Clinton ficou de enrolar hoje cedo uns brigadeiros - parece que até o tradicional bolinho com os colegas de trabalho no fim de expediente na Casa Branca entrou na previsão de cortes da ordem de US$ 2,1 trilhões nos gastos do governo.

A propósito da efeméride presidencial, estava ainda previsto para ontem à noite, em Chicago, um jantar Democrata beneficente para a campanha de reeleição de Obama, nada que se compare em charme, por exemplo, a nenhuma das inúmeras homenagens suprapartidárias prestadas no Brasil aos 80 anos de FHC.

Como diz o filósofo sergipano Ancelmo Gois, deve ser horrível viver num lugar que não encontra motivos para festas em tempos de crise.

Formação de quadrilha

No ar há menos de 1 mês na rede Record, A Fazenda 4 já faz a família brasileira sentir saudades do Big Brother Brasil da Globo. O reality show do Pedro Bial parece programa infantil comparado ao concorrente comandado por Britto Jr.

Invasão virtual

GILBERTO KASSAB

"Não dói nada!"

SOBRE A SENSAÇÃO DE TER SEU E-MAIL PESSOAL HACKEADO NO MEIO DA NOITE.

Mal comparando

De alguém que ontem ainda tentava entender a nova rodada de escândalos em Brasília: "A tal Conab é uma espécie de Dnit do Ministério da Agricultura?" Por aí!

Que situação!

Os vereadores de São Paulo jogaram no colo do prefeito Gilberto Kassab a responsabilidade federal de vetar ou sancionar a criação do Dia do Orgulho Hétero. Se detonar a data, o prefeito estará abraçando a causa homoafetiva! Se negar fogo, dará força ao cinismo homofóbico.

Ideia de jerico

Pela lógica evocada para a criação do tal Dia do Orgulho Hétero - "os gays também não têm sua data?" -, logo, logo teremos no calendário oficial o Dia da Consciência Branca, o Dia dos Vivos e o Dia da Dependência do Brasil.

Torneiras abertas

A transposição do São Francisco já irrigou dos cofres públicos para a obra quase R$ 2 bilhões acima do custo estimado pelas empreiteiras contratadas.

Tapa no visual

Tem gente buzinando no ouvido da Dilma: Não precisa nem faxina, uma espanada no Ministério do Turismo já daria outro aspecto à pasta de Pedro Novais.

Já viu, né?

Filho do Lula está investindo em futebol americano. Aí tem!