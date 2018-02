Tutty Humor

A polícia apurou que ele tinha bebido umas e outras, que dirigia em velocidade e que perdeu a direção antes de atropelar o canteiro da pracinha de São Bernardo do Campo. Como ninguém se machucou, o caso estaria encerrado não fosse um detalhe constrangedor na apresentação dos documentos do motorista à autoridade de trânsito no local do acidente: por que diabos o sujeito pilotava seu fabuloso Camaro de R$ 200 mil inteiramente nu da cintura pra baixo?

É o que todo mundo que leu a notícia ontem aqui no Metrópole gostaria de saber, mas há que se levar em conta a possibilidade de o próprio motorista desconhecer, sinceramente, os motivos que o levaram a assumir o volante e sair por aí vestido só de camisa na companhia solitária de uma garrafa semimorta de uísque.

Podia muito bem estar fugindo de assalto ou de flagrante de adultério. Quem sabe não tirou o domingo para pagar aposta? Capaz de ter sido vítima de brincadeira de mau gosto dos amigos após bebedeira ou, vai saber, é o prazer dele, ora bolas!

Taí, de qualquer forma, um motivo a mais para levar ao pé da letra a palavra de ordem "se dirigir, não beba". Imagina, no dia seguinte, a gozação dos colegas de trabalho do mané do Camaro! Benfeito, né não?

Azarão

Amigos de Ziraldo, liderados pelo cineasta Zelito Viana, estão, só de molecagem, lançando o nome do cartunista para a vaga da ministra Ellen Gracie no STF.

Único

Henrique Meirelles tomou posse dia desses no cargo, mas "autoridade olímpica" de verdade no Brasil só existe uma: Nelson Jobim! E não se fala mais nisso, OK?

Pindaíba danada

Uma coisa, pelo menos, a novíssima classe média brasileira - gente que vive sua primeira grande crise financeira internacional - aprendeu na leitura do noticiário econômico dos EUA: tem dona de casa por aí tratando de aumentar o teto de sua dívida para evitar um "default" na mercearia!

Como assim?

Está na súmula do jogo! O juiz de Palmeiras 3 x 2 Atlético Mineiro ouviu claramente Felipão dizer a seus jogadores: "Podem chegar o pau! Cheguem o pau!" E tem gente que ainda critica o inglês de Joel Santana!

O bom Jucá

Líder do governo no Senado, Romero Jucá não é, sabe-se agora com certeza, a ovelha negra de sua família! Não deixa de ser, enfim, uma boa notícia produzida na base aliada.

Muy amiga

Marqueteiros da Casa Rosada creditaram a Dilma Rousseff o chocolate que o candidato de Cristina Kirchner tomou da oposição nas eleições de Buenos Aires. O encontro de véspera com a colega brasileira, em Brasília, teria dado azar à presidente argentina nas urnas. Pode?

Sem estigma

Cada caso é um caso: nem todo dono de Camaro dirige nu da cintura pra baixo e nem todo mundo que dirige nu da cintura pra baixo tem Camaro, ok?