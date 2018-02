Tutty Humor

Quem mais sofre na família quando Sandy sai do armário de boneca pra dizer coisas cabeludas em público é seu irmão, Júnior. Repara só! Toda vez que ela tenta quebrar sua imagem de moça certinha com declarações do tipo "não sou mais virgem", "falo palavrão", "estou lutando boxe" ou "já tomei um pileque", o testemunho do jovem baterista da família Xororó é evocado na repercussão que o assunto ganha na imprensa e, em especial, nas redes sociais.

Agora mesmo, a propósito do ponto mais delicado da entrevista da irmã à Playboy, especula-se por aí na maior sem-cerimônia se Sandy e Júnior pensam igual a respeito.

Não tem sido fácil pro cara se descolar da dupla. Bem mais rápido até que a irmã, ele venceu o estigma de cantor sertanejo tocando muito soul, funk, heavy metal e Jimi Hendrix em circuitos alternativos. Mas, não tem jeito, sempre que a Sandy cutuca o próprio karma com vara curta, Júnior volta a ser lembrado como o bom e velho irmãozinho dela. Invadem a privacidade do rapaz pela porta que a cantora escancara para evadir suas intimidades de mulher madura. Vão acabar brigando por causa disso!

Caloteiro velho

Barack Obama completa 50 anos na próxima quinta-feira, dois dias depois do

fim do prazo para os EUA se livrarem da moratória.

Isso quer dizer o seguinte: em 48 horas o presidente poderá se transformar

num velho caloteiro, e vice-versa.

Bolsa de apostas

Quem voltará antes a jogar bola no Brasil: o imperador Adriano ou o fabuloso Luís Fabiano?

Tentação

A Grã-Bretanha convidou rebeldes líbios a ocupar a embaixada do país africano em Londres. O último a chegar é mulher do padre! Periga não sobrar ninguém no front contra Kadafi.

Boato infame

Ao contrário do que a turma do Serra anda espalhando por aí, embora o número de casos da doença tenha crescido significativamente em Minas Gerais, Aécio Neves não pegou catapora! E não se fala mais nisso, ok?

Intenção de voto útil

Confirmado que, se Fernando Haddad concorrer pelo PT à sucessão de Kassab, o PC do B desiste de lançar Netinho de Paula na disputa pela Prefeitura de SP, ponto para a candidatura do ministro da Educação.

Imprensa na parede

O parecer da advocacia do Senado que livrou a cara de Roberto Requião estabelece um novo patamar no chamado decoro parlamentar, pelo menos no que se refere ao trato com jornalistas que cobrem o Congresso. Vale agora tomar gravador e ameaçar dar uns catiripapos nos engraçadinhos.

Fora do Clube 27

Fãs de Sandy só relaxaram depois de conferir no Google: a cantora nasceu no dia 28 de janeiro de 1983, ou seja, escapou no início de 2011 à maldição dos 27. Ufa!!!