Tutty Humor

Da série "coisas que só acontecem com o Elano": quem mais no futebol já teve o pai quase sequestrado e, mal recuperado do susto, pediu para bater pênalti decisivo para seu time? Resultado: 10 dias depois de mandar nas nuvens uma cobrança pela seleção, Elano arriscou dar aquela cavadinha no azar e, não deu outra, perdeu o gol de maneira ainda mais ridícula que na Copa América.

Ao vaiá-lo, a torcida do Santos não imaginava o trauma familiar que ele só revelou depois da derrota para o Flamengo. Se as arquibancadas soubessem, teriam gritado em coro pelos nomes de Neymar e Ganso para não dar chance a esse novo vexame do ex-namorado da Nívea Stelmann.

Antes do jogo de quarta-feira, aliás, a atriz era apontada pelas sociais da Vila Belmiro como protagonista da maré braba do jogador. Comentava-se nos treinos que, depois de anunciada a separação na Caras, nada mais deu certo pro Elano.

Mesmo quem não acredita em bruxas passou a admitir a hipótese de o nome dele ter ido parar na boca do sapo ao saber que, entre um pênalti perdido e outro, o sítio de Elano foi assaltado na véspera do quase sequestro do pai.

O cara tá carregado, gente, vamos respeitar!

Brasil monumental

Nunca antes na história deste país se viu tanta ponte estaiada por aí. Não demora, chega uma ao Maranhão! O Rio está construindo uma bonitona, São Paulo acabou de inaugurar a segunda, Guarulhos e Osasco providenciam as suas... Em São Luís, além de símbolo da nova riqueza nacional, o monumento imprimiria à paisagem design semelhante ao do bigode do Sarney.

Garota-propaganda

Sem tirar a roupa, Sandy ameaça roubar a cena de Adriane Galisteu na edição de agosto da Playboy. A cantora diz em entrevista à revista que "é possível ter prazer anal". Será que está levando uma grana da Devassa pra dizer essas coisas?

Ensaio do caos

Está tudo saindo como manda o figurino: o Aeroporto Santos Dumont será interditado amanhã, último sábado das férias de julho, por causa do fechamento do espaço aéreo da vizinha Marina da Glória para realização do sorteio dos jogos e cidades das eliminatórias da Copa de 2014. Será que não tinha outro lugar no Rio para rodar essas bolinhas, caramba? A CBF está cutucando o caos com vara curta!

Dia da caça

Dunga evitou sair de casa ontem para não ouvir comentários sobre o show particular de Neymar e de Ronaldinho Gaúcho no espetacular Flamengo 5 x 4 Santos. Encerrado o jogo, já tinha e-mail de vizinhos na caixa de mensagens do ex-técnico da seleção: "Já pensou se eles jogassem no mesmo time?" Nunca mais!

Encontro do século

A sexta-feira promete: Dilma Rousseff e Cristina Kirchner têm muito que tricotar hoje em Brasília sobre a posse de véspera no Peru. Sabe Deus quando vai acontecer de novo!