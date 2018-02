Tutty Humor

A nova classe média brasileira não sabe ainda direito como entrar na conversa sobre a anunciada "medida provisória do câmbio". Com todo respeito ao ministro Guido Mantega, comenta-se nos pontos de ônibus que "isso é muito relativo". Como bem ponderou uma senhora ontem à tarde numa parada da Paulista, "a questão é por quanto tempo você consegue segurar o câmbio com uma medida provisória, seja ela qual for". Cá pra nós, faz sentido!

É sempre assim: toda vez que o bicho pega no noticiário econômico, o povão fica boiando no duplo sentido que o assunto faz com a piada pronta. "Tributação de derivativos", por exemplo, é o tipo de prática que o Fábio Jr. tranquilamente incluiria entre as coisas que, em entrevista à Playboy,

disse jamais ter feito com mulher de amigo.

Não faço ideia do que pensa o leitor sobre redução do "carry", proteção do "hedge" e composição de fluxos cambiais, me interessa saber o seguinte: 1% de IOF sobre a diferença entre a "posição vendida" e a "posição comprada" foi bom pra você?

A olho nu não parece, mas Guido Mantega está, por ora, satisfeito - eis o que no momento importa! Relaxa, vai!

Como será amanhã?

Paulo Maluf está tentando marcar hora com o vidente Herculano Quintanilha, de O Astro.

Está de novo cismado com seu futuro! Sabe aquela sensação de que algo de ruim vai te acontecer? Pois é!

Concorrência desleal

É muito frustrante! Tem mulher que se prepara o ano inteiro em academias do corpo para arrebentar de biquíni no verão europeu e, no entanto, a grande sensação da estação em Ibiza, na Espanha, é a barriga de Ronaldo Fenômeno! Pode?

Advogado do diabo

É preciso dar um desconto às penas imputadas ao jovem goleiro do Sport Recife que, num ataque de fúria desmedida, deu aquela voadora pelas costas num adversário vascaíno em torneio de futebol de juniores. Demitido pelo clube, esculachado por toda a imprensa, pré-condenado a 6 meses de suspensão na Justiça desportiva - até aí tudo bem -, ainda corre o risco de ir em cana por tentativa de homicídio. Peralá! O moleque não é nenhum Bruno, embora jogue na mesma posição!

Novas alianças

Que diabos Aécio Neves quer, afinal, com Marina Silva? Vai acabar levando uns tapas do Alfredo Sirkis!

Ô, raça!

O atirador norueguês Anders Behring Breivik acusa em manifesto a "miscigenação" no Brasil como responsável pelo que ele chama de "nação de segunda classe" em que vivemos. Como se não fosse uma só raça - a dos políticos - que atravanca o progresso do País.

Itaquerão do amor

A Copa do Mundo de 2014 começa no Dia dos Namorados (12 de junho). Tem coisa mais romântica que celebrar a data em Itaquera?