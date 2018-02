Tutty Humor

Precisa ver se não foi Odorico Paraguaçu o primeiro a propor "juntar os diferentes para enfrentar os antagônicos". A argumentação de Lula contra as prévias no PT prega abertamente outra máxima do "Bem Amado" de Sucupira: "Melhor deixar de lado os entretanto para ir direto aos finalmente! (sic)" Prévias pra quê?

Outro que pode ter inspirado o atual discurso do ex-presidente é o técnico Joel Santana, igualmente peculiar na construção de estratagemas linguísticos. Dá até para imaginá-lo no vestiário do Cruzeiro, prancheta em punho, na preleção a seus jogadores no intervalo de jogo: "Temos de juntar os diferentes para enfrentar os antagônicos, rapaziada!"

Teriam vencido o Corinthians assim. Sério!

Sabe Deus o que há por trás da linha de raciocínio de Lula, o que preocupa uns e outros no PT é essa obstinação contra as prévias que o ex-presidente vem demonstrando no corpo a corpo que voltou a fazer adoidado por aí. Dia desses, saindo do Anhembi, quase beija uma militante na boca antes mesmo de falar em "juntar os diferentes...".

Essa confusão de prévias com preliminares pode acabar dando munição aos antagônicos. Ou não!

Algum palpite?

Faltando ainda duas semanas para Adriane Galisteu chegar às bancas na edição de aniversário da Playboy, seus fãs mais ardorosos já promovem na internet um bolão de apostas no design de depilação que a loura vai exibir em seu novo ensaio nu! Lembra do primeiro?

Fala sério

Se tivesse em Oslo um único PM como aquele sargento da escola de Realengo, o número de vítimas na Ilha de Utoeya teria sido bem menor. A polícia da Noruega deve ser a mais despreparada do mundo!

Lacuna grave

Já deve ter jornalista mundo afora à cata de alguém com perfil de "a má notícia em pessoa" para suceder a Amy Winehouse na imprensa. A cantora Britney Spears e a atriz Lindsay Lohan são tidas como hors-concours na categoria! O público quer gente nova no noticiário.

We can!

Barack Obama não tem o que reclamar da brasileirada que está deixando uma grana preta em Miami e em Nova York nessas férias de julho. Para um país à beira da moratória, capaz de quebrar um galho, né?

Cabelo não nega

Camila Pitanga clareou o cabelo e, mais grave ainda, fez chapinha! Só se falava disso nas gravações do casamento que foi ao ar na segunda-feira em Insensato Coração. Parece que a Nathalia Timberg até chorou de pena!

Só pra contrariar

Foi só o ministro Guido Mantega voltar de férias, e pronto: o dólar voltou a bater recorde de queda. Parece um troço pessoal, né não?!

Mal comparando

Hugo Chávez quer ficar na presidência da Venezuela até 2031!

Até o José Dirceu achou um pouco de exagero.