Tutty Humor

Impactada noite dessas pela pegada visceral com que o personagem de Rodrigo Lombardi em O Astro invadiu o banheiro feminino de uma boate e, a um só golpe da mão direita, arrancou a calcinha da executiva vivida por Carolina Ferraz na novela das 23h, a sagrada família brasileira começa a rever seus preconceitos sobre o beijo gay na televisão.

Antes que a heteroafetividade fuja inteiramente ao controle dos bons costumes na sala de TV.

Cá pra nós, mal comparando com o sexo na bancada da pia no remake de Janete Clair, o namoro entre Eduardo e Hugo no horário nobre de Gilberto Braga e Ricardo Linhares parece coisa de menino brincando de médico no portão de casa.

De vez em quando, a mãe de um

deles aparece e diz "ai, ai, ai"! Não passa disso!

Diz que a Globo mandou esfriar o romance homoafetivo na trama das 21h, de sorte que não será surpresa se amanhã o casal terminar o relacionamento por causa de um jogo de bola de gude ou um caldo na praia.

Tem coisa mais inocente? Desse jeito, francamente, a classe média acaba até tomando gosto pela alternativa meiga ao despudor heterossexual vigente, né não?

Queima de arquivo

"CALA BOCA, TIMÓTEO!"

Pichação nova nos muros vizinhos à sede do PR em São Paulo.

Falta do que fazer

O Nepal vai medir de novo o Monte Everest para provar de uma vez por todas aos chineses que a maior montanha do mundo tem 4.848 metros de altura, 4m acima da marca estabelecida pelos vizinhos. E não se fala mais nisso, OK?

Tem filhos?

O ministro Fernando Haddad, candidato de Lula a prefeito de São Paulo, pediu a seu padrinho político que pare de classificá-lo como "adequado" à sucessão de Gilberto Kassab. Não me perguntem por quê!

Ingratidão

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, está magoado com os mineiros que resgatou do fundo da Terra no Deserto do Atacama. Esperava que eles agora tirassem seu governo do buraco em que se meteu.

Sem pistas

Autoridades alemãs tomaram o cuidado de cremar o corpo exumado de Rudolf Hess, vice de Hitler, antes de jogá-lo esta semana em um lago. Parece que os americanos não tiveram o mesmo zelo com Bin Laden.

Segue a faxina

O ministro do Turismo, Pedro Novais, sobreviveu ao primeiro encontro com a presidente Dilma, mas deixou o Palácio do Planalto com a sensação de que sua batata está assando.

De novo?

Não é, evidentemente, a primeira vez que me repito, mas de vez em quando é preciso dizer: a dupla Evandro Mesquita e Pedro Cardoso em A Grande Família é impagável.

Várias frentes

Robinho está se separando da mulher e ameaçando processar a imprensa. Menos mal para a mãe de seus filhos que ele tenha mais com quem brigar.