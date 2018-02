Tutty Humor

Não é de hoje que o futebol desperta emoções tão distintas quanto extremas entre quem torce e quem joga pela seleção. A novidade nesta fatídica Copa América é o seguinte: os que normalmente sofrem com o vexame nacional trocaram de lado com os que em geral não estão nem aí para os próprios fiascos. O gosto amargo da derrota pulou o alambrado, quem dá de ombros agora é a galera das arquibancadas.

Senão, vejamos:

Na capa do caderno de Esportes do Estadão de terça-feira, o santista Elano contou aos repórteres Sílvio Barsetti e Paulo Galdieri o drama de quem estava em campo após a patética eliminação do Brasil em La Plata: "Ninguém dormiu, todo mundo chorou, foi pior do que perder o Mundial."

No alto da página 2 da mesma edição do jornal, o colunista Luiz Zanin comentava: "Francamente, não vi qualquer sinal de decepção entre os torcedores pela desclassificação da seleção (...). Ninguém estava ligando muito para esta Copa América."

Cá pra nós, não doeu nada comparado à tristeza de não chegar às semifinais da Copa da África do Sul em 2010 - lembra? Nem o domingo estragou! Não é nada, não é nada, melhor assim: é a vez deles sofrerem!

Rafinha Cielo

Por que diabos César Cielo passou a se vestir feito os rapazes do CQC depois que foi pego por uso de doping? Se o objetivo do terninho preto e dos óculos escuros é passar uma

imagem de inocente para os juízes da Corte Arbitral do Esporte, francamente, né não? Tomara que não pese contra no veredicto!

Amélia de magnata

Todo mundo - até o magnata Rupert Murdoch - tem um lado que a gente, no fundo, no fundo, gostaria de copiar. Mulher como a chinesa Wendi Deng, por exemplo, que homem não sonha ter uma a seu lado? A maneira como ela partiu pra cima do sujeito que tentou empastelar seu marido no Parlamento britânico, francamente, não tem dinheiro que pague!

Fim do mundo news

O que dizer do juiz que negou pedido de prisão temporária para o sujeito que confessou ter participado de agressão a pai e filho que, confundidos com casal gay por causa de um abraço, foram barbaramente espancados em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo? Melhor não dizer nada para não correr o risco de ir em cana!

Importante é competir

Para quem estranhou provas como a de "arremesso de granada" na quinta edição dos Jogos Mundiais Militares, no Rio, chega do Alasca notícia sobre uma certa modalidade de "puxão de orelhas com barbantes" nos 50.º Jogos Olímpicos para Esquimós. Pode?

Muita emoção

O presidente do Corinthians, Andres Sanchez, chorou copiosamente na cerimônia de assinatura pelo prefeito Gilberto Kassab da lei de isenção fiscal para o Itaquerão. Aí tem!

Duplo sentido

Polícia de São Paulo vai criar unidade para acabar com marginais nas marginais.