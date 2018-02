Tutty Humor

Não importa quem vem a ser o substituto do ministro que caiu ontem de maduro, ninguém também sabia quem era o tal Alfredo Nascimento antes do escândalo que o derrubou. O certo é que suplente de político nunca é escolhido por mérito próprio do escalado!

Ou Zezé Perrella teria entrado em campo debaixo de vaias para assumir o posto de Itamar Franco no Senado. Criou-se no Brasil a mística de que, em política, este ou aquele, tanto faz, desde que seja da mesma coligação partidária!

Em qualquer outra atividade, o brasileiro prima pela qualidade da suplência. O ator Gabriel Braga Nunes, convocado às pressas para substituir Fábio Assunção, está fazendo bonito na vilania da novela Insensato Coração. Na literatura, a Flip aposta que o psicanalista Contardo Calligaris não vai fazer ninguém lamentar a ausência do escritor italiano que desistiu em cima da hora da festa de Paraty. No futebol, Lucas está pronto para tomar a vaga de Robinho na Copa América.

Ninguém, enfim, é insubstituível! Mesmo no caso específico do Ministério dos Transportes, dificilmente o novo titular da pasta conseguirá atuação pior que a de seu antecessor. Ou não!

Aí tem

A notícia de que César Cielo recusou pedido de Patrícia Poeta para entrevista no Fantástico pesou na decisão da Federação Internacional de Natação, que ontem apelou à Corte Arbitral do Esporte no julgamento do caso de doping do atleta brasileiro. Ninguém diz "não" a Patrícia Poeta assim, impunemente!

Curta e grossa

"ALFREDO, QUE ALFREDO?"

Dilma Rousseff, ao ser perguntada ontem à tarde sobre a situação do então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, que àquela altura já era carta fora do baralho da presidente.

O último romântico

Hugo Chávez começa a tomar gosto pelo câncer. Nunca se sentiu tão querido!

Mulher-vulcão

Pola Oloixarac, a escritora argentina que abalou Paraty, não tem só sobrenome de vulcão islandês. Ela está prestes a entrar em erupção! Só se fala disso na Flip!

Movimento de massa

O que faz o carioca que não puxa no fim de semana a Marcha dos Bueiros contra as explosões em série nos subterrâneos da cidade? Taí um bom motivo para bombeiros, maconheiros, gays, professores e vadias em geral unificarem suas habituais caminhadas pela orla.

Fim do Mundo News

As investigações seguem em sigilo absoluto para não provocar pânico entre os americanos, mas a CIA tem bons motivos para acreditar que a Al-Qaeda está por trás da incrível tempestade de areia que ontem varreu Phoenix, no Arizona.

Mal comparando

Pelas contas da Dora Kramer, já passa dos 20% a cota de suplentes em exercício de mandato no Senado. Qualquer time misto do Santos é mais representativo do clube, né não?