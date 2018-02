Tutty Humor

O contraste entre a irritação galopante de José Serra e o bom humor crescente de FHC - parece que uma coisa é efeito colateral da outra - brilhou intensamente durante a festa suprapartidária no Senado pelos 80 anos do ex-presidente. Aparteando a troca de mimos entre o aniversariante e a presidente Dilma - rasgação de seda mediada por Fernanda Montenegro -, o ex-governador saiu dando botinada nos adversários para sublinhar os elogios ao aliado.

Ele próprio, no final, se deu conta do constrangimento ao redor: "Eu não estava mal-humorado não, né?" - buscou o consolo de bajuladores de mesma plumagem. "Nãaaaooo!!!"

Não conseguiu estragar a confraternização nem o estado de graça do homenageado, mas a quinta-feira ainda lhe reservava revés mais doloroso: ao abrir o computador naquela noite, descobriu que seu Twitter fora hackeado por gente de seu próprio partido. Quem mais postaria em nome do Serra a mensagem "Parabéns ao meu amigo Fernando Henrique Cardoso"? Parece coisa do próprio FHC, né não? Hacker nenhum tem esse humor todo!

Alma do negócio

Tiririca virou garoto-propaganda do PR contra o nepotismo. Desde o comercial de cerveja com a Sandy não se via nada tão convincente na TV.

Musa das minorias

Dificilmente Preta Gil encontrará espaço em sua agenda para puxar hoje em Copacabana a "Marcha das Vadias" contra a violência sexual.

Tudo falso

De carona na contramarcha das notícias que se revelaram falsas nos últimos dias, Aloizio Mercadante tem a chance de provar que não é aloprado. O filho que FHC não teve e a camareira que Dominique Strauss-Kahn não atacou devem ser evocados pela defesa do ministro.

Folgados são os outros

Quem já viu o camarim que o Datena ocupou em área VIP anexa aos estúdios da TV Record, garante: o cara é espaçoso mesmo!

Lei da caixa d"água

As cadeias brasileiras começam a botar bandido pelo ladrão na segunda-feira. A alternativa para evitar o transbordo seria um sistema de boia que fechasse automaticamente a entrada de preso quando enchesse a cadeia.

Mal comparando

A julgar pelo avanço das forças ultraconservadoras de oposição no Irã, o Ocidente ainda vai assentir saudades de Mahmoud Ahmadinejad.

Façam suas apostas

Quanto tempo vai durar o casamento do príncipe Albert de Mônaco? Só se fala disso no Principado!

Preconceito bobo

O gaúcho que pagar R$ 400 para ver Ricky Martin no Gigantinho não deve dar bola para o que disserem dele por aí: "Homoperdulário é a vovozinha, tá?!"

Ser ou não ser

De José Agripino Maia, na primeira reunião de "reposicionamento de imagem" do DEM: "Direita, eu?!"