Tutty Humor

O parlamento grego não tinha saída: o tal pacote de austeridade que aprovou agrava a crise interna, mas adia o fim do mundo. Enfim, quem pariu Mateus que o embale: o berço da civilização vai pagar o pato pelo colapso sempre iminente da economia dos homens - ô, raça! Isso quer dizer o seguinte: pelo menos para quem não mora na Grécia, vai haver segundo semestre!

Até 2012, o FMI garante manter o caos financeiro e social restrito àquelas ilhas: recessão, desemprego, aumento de impostos, paralisação dos serviços públicos, arrocho salarial, quebradeira nos banco, quebra-quebra nas ruas, enfim, o fim do mundo será a partir de agora administrado por controle remoto nos arredores de Atenas. A União Europeia está a salvo!

Aos heróis gregos que vão se revoltar ainda por um bom tempo contra tudo-isso-que-aí-está, uma palavra de consolo de quem já viveu essa parada: quando tudo parece perdido, o fim do mundo migra.

Até lá, recomenda-se criatividade: diz que tem hotelzinho de Atenas oferecendo em Buenos Aires pacote de viagem para torcedores do River Plate. Não tem lugar melhor pra quem está fulo da vida, precisando extravasar.

Mulher de amigo meu...

Em comovente entrevista à Playboy, o cantor Fábio Jr. abriu seu coração para expor o tipo de respeito que cultiva pelas pessoas próximas. Disse à revista que não pega mulher de amigo em situações de sexo

grupal. Nunca! É o tipo de "exemplo de ética" que o Faustão vive destacando no quadro Arquivo

Confidencial.

Especialidade da casa

Justiça seja feita, perto da pixotada de Rogério Ceni no domingo, a da última quarta-feira foi pinto. Pelas contas do goleiro, faltam ainda 12 gols para o seu 100º frango.

Pancada na cabeça

Amigos de Aécio Neves estão preocupados! Em seu primeiro pronunciamento depois da queda de cavalo em Minas, o senador comparou ontem as homenagens pelos 80 anos de FHC ao carnaval da Bahia. Isso quer dizer o seguinte: o homem perdeu inteiramente a noção das coisas!

Permuta

Sérgio Cabral convidou Eike Batista para viajar de graça no teleférico que o governo vai inaugurar na sexta-feira da semana que vem no Complexo do Alemão. Uma mão lava a outra, e não se fala mais naquilo, ok?

Concorrência desleal

Pippa Middleton, a cunhadaça do príncipe William, não está brilhando tanto fora das quadras de Wimbledon quanto em Roland Garros. Com Maria Sharapova na final do torneio de tênis de Londres, cá pra nós, fica muito difícil roubar a cena do espetáculo na plateia.

A Grécia brasileira

A revolta de comerciantes e camelôs contra a repressão sistemática da Guarda Municipal de São Paulo à pirataria deu ontem de manhã à 25 de Março ares de rua de Atenas.