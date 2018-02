Tutty Humor

O inverno começou quente: o desejo de "amar uma mulher sem orifício", verso mais impactante de Chico Buarque em Querido Diário (carro-chefe na divulgação do novo álbum do artista na internet), promete ser a grande polêmica da estação. Ontem à noite mesmo, as pessoas já se perguntavam, entre um gole e outro de vinho, que diabos o ex-marido da Marieta quis dizer com isso.

Há controvérsias! Para os intelectuais - ô, raça! -, Chico foi metafórico. Tanto quanto Caetano quando, em célebre contraponto poético, imaginou-se penetrado "pelos sete buracos da minha cabeça". Mas vai botar isso embaixo dos caracóis de uma jovem senhora que desde a adolescência alimenta a fantasia de uma paixão à vera com o compositor dos olhos verdes! Muitas acabam de perder de vez as esperanças: "Será que todas as outras (Rita, Geni, Carolina, Januária, Bárbara, Beatriz, Joana Francesa, Lígia...) eram mulheres sem orifício?"

Melhor fazem os jovens desencanados, que usam o detalhe da letra como pretexto para tocar no assunto com a namorada. "Você acha que é possível amar alguém sem orifícios, como prega agora o Chico?" Uma coisa leva a outra, não tem erro. Experimenta só!

Boletim médico

Será realizado hoje, em Havana, o primeiro test-drive da região pélvica de Hugo Chávez após cirurgia em abscesso. O presidente cismou que só volta à Venezuela quando estiver em ponto de bala. De uma maneira geral, informam os médicos cubanos, o estado de Chávez não é pior que o da Grécia.

Marina"s boy

"ME SEGURA SENÃO EU SAIO!"

Alfredo Sirkis, em seu ultimato ao PV.

União das salsichas

Mal comparando, a fusão da Sadia com a Perdigão parece casamento gay em Goiânia: toda hora tem uma decisão judicial a respeito!

O paraíso é aqui!

O paulistano que resolveu passar o feriadão na capital reclama da qualidade do ar de barriga cheia. Vai ficar muito mais difícil respirar misturado a 700 mil turistas em Campos do Jordão.

Heloô!!!

A Prefeitura de São Paulo recomenda "roupas discretas" na Parada Gay de domingo. A SP Fashion Week já acabou, gente!

Tanta coisa

A velha confusão entre Corpus Christi e habeas corpus ganhou uma agravante: neste ano, o feriadão coincide com São João.

Nem aí!

Começou em Campinas, já passou por Taubaté, ou seja, fecha-se o cerco às primeiras-damas em todo o Brasil. Taí um temor que não tira o sono da presidente Dilma. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça!

Eu, hein!

À sombra do noticiário sobre a Grécia, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi conseguiu na terça-feira um novo voto de confiança do parlamento italiano. Pode?

Pergunte ao FMI

O chamado "beijo grego" também entra nos cortes do Fundo?