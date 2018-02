Tutty Humor

A suposta fraude no pagamento de plantões médicos na rede de saúde de São Paulo dividiu o País! A parte escandalizada ainda é um pouco maior, mas tem muito brasileiro por aí apreensivo com a extensão das diligências policiais em curso. Já pensou se as investigações avançarem por outros Estados à caça de todo e qualquer servidor público que recebe sem trabalhar?

As cadeias vão botar gente pelo ladrão! No âmbito da política, então, será preciso construir um presídio só para assessor parlamentar fantasma, com direito a uma ala inteira exclusiva para a turma lotada nos gabinetes do PMDB.

Desde o advento da administração pública colonial, o Brasil é o país dos apadrinhados. Só não desfruta de uma bocada no erário quem não teve chance de arrumar um bom pistolão. Pergunta só pro seu vizinho ou pro seu cunhado se ele não aceita um bico bacana numa repartição do governo mais próxima. Sem compromisso, vai!

Não à toa, tem gente Brasil afora chamando a Operação Hipócrates - assim batizada pela Polícia Federal em referência ao grego considerado "pai da Medicina" - de "Hipócritas".

Esses moços

João Gilberto mandou para FHC o que a sua geração chama de "uma presencinha". Presente pelos 80 anos!

Vive Saint Jean!

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza, acaba de reinventar o caminho da roça: foi

curtir as festas juninas em Paris.

Percurso radical

Depois de dar um tempo na direção de seu Land Rover, Aécio Neves terá de ficar uns meses sem andar a cavalo. O senador já mandou comprar um skate!

Totalmente família

Depois da conquista do direito ao casamento, os homoafetivos pretendem transformar a Avenida Paulista no domingo num grandioso baile de debutantes - com direito a valsa e tudo - comemorativo dos 15 anos da Parada Gay. E tem gente que ainda os considera uma ameaça à família!

Vocação dancing

O imperador Adriano lançou o passo João Sorrisão em bailes funk. Quem assistiu à performance garante que a coreografia faz mais sentido na pista de dança do que na comemoração de gols.

Resta uma esperança

O Brasil já tem 42,1 milhões de internautas. Isso quer dizer o seguinte: quase 150 milhões de brasileiros ainda estão livres dessa praga!

Tá explicado

Juiz de Goiânia que anulou casamento gay defende o sigilo eterno das relações homoafetivas.

Ah, bom!

A temperatura subiu nesta semana em quase todo o País. É que o inverno começou ontem!

Efeito Aécio

Aloizio Mercadante subiu no cavalo! Só se fala disso em Brasília.