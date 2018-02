Tutty Humor

Por mais que a Assessoria de Imprensa de Aécio Neves tenha se apressado em incriminar o cavalo pela queda que quebrou a clavícula e cinco costelas do senador - a versão oficial diz que o animal teria escorregado e caído sobre o ilustre cavaleiro -, tá na cara que a culpa é das sextas-feiras. Pode reparar: desde que tomou posse no Senado, todo acidente de percurso na vida do tucano acontece no último dia útil da semana.

Ele já havia, de certa forma, caído do cavalo naquela sexta-feira de abril em que foi parado por uma blitz da lei seca no Leblon, lembra? A partir de então, na contramão da fama de boêmio, Aécio trocou o Rio pela fazenda da família em Minas, os 313 cavalos de seu Land Rover por uma única montaria e, no entanto, com todos esses cuidados, quebrou a cara de novo antes de o sol se pôr na sexta-feira passada.

Se machucou pra valer desta vez, mas nem assim foi poupado das piadinhas sobre a recusa do cavalo em se submeter ao teste do bafômetro.

Terá agora 10 dias de cama para pensar melhor como ocupar as sextas-feiras de folga no Congresso. A mente ociosa é, como se sabe, a morada do diabo.

Língua afiada

"UAI NOT?"

Joel Santana, novo técnico do Cruzeiro, mostrando no desembarque em Belo Horizonte que já está falando inglês com sotaque mineiro.

Vão passear!

Michelle Obama iniciou ontem visita de cinco dias à África austral, acompanhada das filhas Sasha e Malia, de sua mãe, Marian Robinson, e de dois sobrinhos. Isso quer dizer o seguinte: Barack Obama terá, enfim, uma semana de paz na Casa Branca!

Se merecem!

O ministro Carlos Lupi, do Trabalho, vai ajudar a implementar o Bolsa Família no Irã. Benfeito pros dois!

Muita disposição

Os chamados "indignados" espanhóis iniciaram ontem uma marcha de 500 quilômetros pelo país. É o tipo de protesto que os maconheiros brasileiros não têm fôlego pra fazer.

Mal comparando

Se os EUA já admitem negociar com o Taleban no Afeganistão, qual o problema de o PT buscar aliança com o partido do Kassab?

Comparando mal

O juiz Jeronymo Pedro Villas Boas, que cancelou um casamento gay em Goiânia, argumenta que dar direito à união homossexual seria "o mesmo que admitir que um determinado vocalista de banda de rock fizesse a exposição de seus órgãos íntimos em público". Vai comparar mal assim na...

Devagar e sempre

Thomaz Bellucci justificou ontem a fama de "Rubinho Barrichello do tênis brasileiro" ao ser eliminado logo na estreia em Wimbledon.

UPP na Líbia

A falta de mira da Otan nos bombardeios a Trípoli contrasta com a ocupação sem tiros do Morro da Mangueira.