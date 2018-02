Tutty Humor

O caso do estudante americano residente na Escócia que comoveu as redes sociais na semana passada se fazendo passar por uma jovem blogueira lésbica sequestrada pelo governo na Síria é, enfim, uma novidade na banalidade da falsidade ideológica no mundo virtual.

O blog do cara - como é comum na blogosfera - não pegava carona no nome de alguém famoso para fazer sucesso na rede mundial de computadores. Garota Gay em Damasco foi criado a reboque do web ativismo das revoluções sociais.

Desmascarado no papel da homossexual Amina Abdallah, personagem que inventou para dar visibilidade às minorias no levante contra Bashar al-Assad, o tal Tom MacMaster é um simpatizante dos direitos humanos. Criou a farsa em nome dos fracos e oprimidos.

A rigor, ele não fez mal a ninguém, a não ser ao avanço indiscriminado do chamado "jornalismo-cidadão", que transforma todo internauta em repórter potencial dos fatos tradicionalmente cobertos por profissionais da imprensa.

Que sirva de alerta ao tsunami de colaborações que invade as redações de todo o mundo. Jornalismo não é mutirão da notícia. Não dê ouvidos a qualquer um!

Negócio da China

A TV Record vai pagar à Band cerca de R$ 20 milhões pelo passe do Datena. É mais ou menos o mesmo que o São Paulo gastou para ter Luís Fabiano de volta. Com a vantagem de que o apresentador não se machuca com tanta frequência.

Jargão do ramo

"COMO PODE UM PEIXE VIVO VIVER FORA DA ÁGUA FRIA!"

Luiz Sérgio, ministro da Pesca, no banho.

Geografia esportiva

A Copa do Mundo de 2014 começou nesta semana com Belize 5 x 2 Montserrat, pelo grupo das eliminatórias que tem ainda a participação das seleções de Turcos e Caicos, Anguilla e Santa Lúcia. Isso quer dizer o seguinte: sem um atlas à mão, fica muito difícil acompanhar essa fase da competição.

Mal comparando

Fidel Castro vai sentir saudades desses dias de convalescença de Hugo Chávez em Cuba! Há tempos o comandante não convivia com alguém com mais problemas de saúde que ele.

Dor de cabeça

A Anvisa liberou o uso de botox para tratamento de enxaqueca. Pode ser a desculpa que faltava para muita gente que tem vergonha de recorrer à toxina botulínica para se livrar das rugas de expressão! Já que está com a mão na massa, né?

Gato escaldado

Ainda traumatizado com a reação da sociedade carioca à sua sugestão de participação de PMs homoafetivos na Parada Gay do Rio, o governador Sérgio Cabral não vai estimular a adesão de policiais maconheiros à marcha da maconha. E não se fala mais nisso, ok?

Você sabia?

Ainda que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, há 65 anos nasciam o biquíni e a Maria Bethânia.