Tutty Humor

Depois que a demissão do Palocci pegou no tranco, a notícia enguiçada do momento passou a ser a saída de Marina Silva do PV. Especulado há meses, o bota-fora da ex-musa do partido ainda não tem data para acontecer, se é que vai acontecer. Dependesse só da vontade dela, a decisão seria tomada após consulta aos "núcleos vivos da sociedade", por meio de plebiscito. A ex-ministra, como se sabe, se amarra num referendo!

Plínio de Arruda Sampaio, o bom velhinho que disputou com ela a Presidência da República, foi o primeiro a pegar no pé de Marina por causa dessa mania de querer repassar responsabilidades quando solicitada a declarar posições pessoais. Foi assim nos debates sobre a legalização da maconha e do aborto, lembra?

Ninguém sabe até hoje se Marina é contra ou a favor, muito pelo contrário, mas desta vez, convenhamos, qual é a dúvida? Não importa se a festa de despedida for no Pacaembu, como quer Fábio Feldmann, ou no Engenhão, como é desejo de Alfredo Sirkis, a saída de Marina Silva do PV vai ser boa pra todo mundo, até para quem não vai junto com ela. Quanto antes, portanto, melhor. Se o Gabeira e o Gil ajudarem a empurrar, a notícia anda. Vamos lá, rapazes, força!

Movimento universal

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governador Sérgio Cabral está à beira de um ataque de nervos. Também, pudera! Como se não bastasse a adesão em cores vivas do carioca à causa dos bombeiros no Rio, a lua eclipsada vai nascer vermelha hoje à noitinha no horizonte da cidade.

Conhecimentos gerais

Você que anda ligado na leitura do noticiário, responda rápido: o que é Erdogan?

a) Novo tarja preta do Suplicy;

b) Marca francesa de tecido muito em voga na SP Fashion Week;

c) Sobrenome do primeiro-ministro turco;

d) Estação de esqui próxima do

Vulcão Puyehue.

RESPOSTA NO PÉ DA NOTA ABAIXO

Pomo da discórdia

Pelo menos uma diferença se estabeleceu de cara logo no primeiro encontro das ministras Ideli Salvatti e Gleisi Hoffmann: o nariz! Elas ainda vão brigar por causa disso!

RESPOSTA DA NOTA ANTERIOR: C)

Uso exclusivo

Com seu uso em São Paulo restrito por lei ao ambiente hospitalar, o jaleco pode ganhar passe livre nas passarelas da SP Fashion Week, onde só desfilam roupas que ninguém usa nas ruas.

Raça em extinção

Como se não bastassem as inúmeras advertências sobre os riscos à saúde provocados pelas tinturas de cabelo, a OMS incluiu na lista de produtos de beleza cancerígenos substâncias para alisamento de cabelo, esmalte para unhas e perfumes.

Desse jeito, muito em breve não haverá mais peruas nesse mundo.

Efeito Battisti

Do jeito que o cerco a Silvio Berlusconi está se fechando na Itália, não demora muito ele vai pedir refúgio político no Brasil. A filha e o genro do primeiro-ministro passaram os últimos dias no Rio sondando o ambiente.