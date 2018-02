Tutty Humor

No final, deu Jornal Nacional, ainda que parte do governo considerasse ideal para Antonio Palocci uma entrevista a Patrícia Poeta no Fantástico. Lembra quando o Ronaldo Fenômeno veio finalmente a público para explicar como foi parar com três travestis num motel de quinta na Barra da Tijuca? Por aí! A saia justa do ministro também não faria feio no programa, ainda que boa parte da audiência só tenha olhos para as pernas da jornalista.

Sonho de todo sujeito encrencado, a possibilidade de uma conversa franca com Patrícia Poeta ganhou resistências no PT, que, desde o início da crise, não escondia sua preferência pela ida de Palocci ao quadro Arquivo Confidencial do Domingão do Faustão.

Havia bons argumentos para isso: todo convidado do apresentador ganha, de cara, chancela de "excelente pai de família", "profissional competente e incansável", "amigo de todas as horas", "caráter exemplar", "filho dedicado"...

Não à toa, a maioria abre o berreiro movido pela compaixão com a própria bondade. Quem já viu Palocci chorar compulsivamente garante que ele seria muito mais convincente amanhã no Faustão do que foi ontem no JN.

Relação sustentável

Os prefeitos Gilberto Kassab e Michael Bloomberg, de Nova York, assinaram em São Paulo carta de intenções. Coisa que, na vida pública, equivale mais ou menos ao noivado.

Outro mundo

As mulheres presas no início do ano durante as manifestações de protesto na Praça Tahrir, no Egito, foram submetidas a "testes de virgindade". O pau vai quebrar se tentarem fazer o mesmo na "Marcha das Vagabundas" deste sábado na Avenida Paulista.

Dentro das calças

A Justiça do Paraná cancelou em definitivo o pagamento de aposentadoria vitalícia a Roberto Requião. Depois reclamam do mau humor do ex-governador. Seus verdadeiros amigos tentarão evitá-lo nos próximos dias!

Não falha

A julgar pelo comportamento do penteado da comentarista Miriam Leitão durante a semana no telejornal Bom Dia Brasil (TV Globo), vem chumbo grosso por aí na área econômica!

Ninguém merece

A simples presença de Tiririca na Comissão de Educação e Cultura que discute a legislação sobre direitos autorais já é, de certa forma, uma tremenda molecagem com a militância intelectual de esquerda - ô, raça!

Coisa pessoal

Ricardo Teixeira não sossega enquanto não tirar de vez São Paulo da Copa de 2014. Só se fala disso na Fifa!

Vai encarar?

Será que a OEA não vai reagir ao sinal verde do governo brasileiro às obras da hidrelétrica de Belo Monte? Por muito menos a Otan abriu fogo na Líbia!

Huuummm!!!

Geraldo Alckmin e Andrea Matarazzo não foram ao Festival da Mantiqueira. Aí tem!