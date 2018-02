Tutty Humor

Por mais que tente parecer moderno, avançado, antenado, descolado, cosmopolita, pós-isso, pós-aquilo e o escambau, o mundo é essencialmente suburbano. Eis o grande legado que o casamento do príncipe William com a ex-plebeia Kate deixa para a espécie humana: essa raça gosta mesmo é de conto de fadas, bolo com recheio de doce de leite e álbum de família. Tirar o sábado para lavar o carro também é um prazer!

Mais de 2 bilhões de pessoas madrugaram diante da TV à espera do vestido da noiva, da farda do noivo, da carruagem, do Elton John de fraque e do momento mais esperado, aquele selinho na sacada no melhor estilo Hebe.

Teve dona nascida e criada em Ermelino Matarazzo que não se emocionava tanto desde o seu baile de debutantes. No Rio, pelo menos meia dúzia de tijucanas desmaiaram! Estava tudo tão lindo, né? Não fossem as filhas do príncipe Andrew com Sarah Ferguson fantasiadas de irmãs da Gata Borralheira, o povo não teria do que falar mal.

É preciso dar um desconto! Afinal, ontem foi o dia mais suburbano do século. Mas, se a sua garota te encontrar hoje na porta do cinema usando uma réplica do anel da princesa Catherine, dá um toque nela, vai!

Amor de Pippa

Philippa, a irmã da noiva, é casada? Tem filhos?

Só se falava disso em um grupinho de convidados amigos de farda do príncipe William. Como se diz em Bucklebury, vila no oeste de Londres onde os Middleton criaram as filhas, "amor de Pippa quando bate fica"!

DNA positivo

Cláudia Jimenez foi a primeira a, na saída da maternidade, dar o serviço para a imprensa especializada: o filho recém-nascido de Danielle Winits com o ator Jonatas Faro "já levantou o pescocinho". Já viu, né?

Só pensam naquilo!

Como é que pode? O Alabama sendo devastado por tornados e o Comitê Olímpico Internacional preocupado com as enchentes no Rio. Francamente, né não?

Covardia

Com todo respeito ao GP de São Paulo da Fórmula Indy, dificilmente a semana produzirá programa de índio maior que o lançamento do ônibus espacial Endeavour, que recebeu ontem mais de 500 mil pessoas na costa da Flórida.

Bloco dos fiéis

Eduardo Paes tem bons motivos para assistir amanhã de perto a beatificação de João Paulo II: além de católico fervoroso, o prefeito do Rio tem o pretexto de observar o funcionamento dos 400 banheiros químicos que o Vaticano contratou para atender a multidão estimada em 1 milhão de fiéis, ou seja, quase um Cordão da Bola Preta.

Confirmado!

Vai haver maio, e não se fala mais nisso, ok?