Tutty Humor

Nem todo mundo no Rio tem passado as noites esperando a sirene tocar para procurar abrigo na escola mais próxima, esquema que a Defesa Civil inaugurou nesta semana para alertar a população sobre riscos de deslizamento em dias de muita chuva. Tem gente na quadra da praia que não dorme pensando na vaga de observador oficial da cidade em Londres durante os preparativos para a Olimpíada de 2012. Parece um sonho, né?!

Quem será o felizardo carioca que vai assumir cargo similar ao que o paulista Walter Feldman ganhou por indicação de Gilberto Kassab? Só se fala disso nos corredores de acesso ao prefeito Eduardo Paes que, decerto ocupado com as enchentes, ainda não teria encaminhado o nome do sortudo ao COB, responsável pelo esquema. Para passar de 6 meses a 1 ano na Inglaterra, o salário de 4.400 libras esterlinas (cerca de R$ 12 mil), se não é astronômico, também não exige muito em troca. Tem gente que paga para observar Londres, caramba!

É o tipo de oportunidade que ninguém deixaria passar, o ex-secretário Feldman nem precisava explicar tanto nesta semana por que largou o PSDB para atender aos chamados de Kassab. O próprio Serra, se convidado fosse, não sei não, viu!

Pegadinha real

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem foi o gaiato que mandou pra casa da Adriane Galisteu um kit com credencial e camiseta do camarote da Brahma no casamento de Kate e William? Se não é o amigo DJ Zé Pedro desconfiar da brincadeira - cá pra nós, parece coisa do Washington Olivetto -, a pobrezinha teria embarcado para Londres.

Tem meu voto

Confirmada nesta semana na função de "prefeita" da Rio 2016, a economista Maria Silvia Bastos Marques é forte candidata ao título de a coisa mais fofa da Olimpíada no balneário.

Torcida organizada

O Diretório Nacional do PT vai discutir a partir de amanhã a concessão de anistia para Delúbio Soares no partido. A oposição não esconde de ninguém que é a favor da reintegração imediata do ex-tesoureiro!

Que país é esse?

Da série "o Brasil é o único lugar do mundo onde...", em que outro país uma louca do calibre da promotora Deborah Guerner precisa de psiquiatra para aprender a bancar a doida no tribunal? Eu, hein! Se a TV não mostrasse imagens, ninguém acreditaria.

Feriadão real

A festa de casamento de Kate e William não tem data certa na Bahia. Tem gente em Salvador que vai virar a noite de véspera e emendar com o fim de semana.

Melhor não!

Ainda bem que a imprensa não perguntou a opinião de Jair Bolsonaro sobre o "beijaço gay" de ontem no campus da UFMG. Vai que ele resolve bancar o sincero, né?

Deus da chuva

Todo dia, agora, é dia de enchente no Rio! O carioca já começa a desconfiar que Gilberto Kassab tem alguma coisa a ver com isso.