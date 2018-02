Tutty Humor

Os ingleses não são pontuais! Sofrem de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) na relação com o relógio. Prever que a noiva vai sair para a igreja às 10h51(6h51 de Brasília), peralá! Tomara que a lua de mel de Kate e William não seja cronometrada com o mesmo rigor pelo cerimonial britânico ou, na hora agá, o príncipe vai acabar falhando. Imagina ir pra cama às 23h13 com o compromisso de ficar em ponto de bala às 23h18 para satisfazer a primeira-plebeia precisamente às 23h47. Não dá!

Pela agenda oficial, a limusine de Kate levará 9 minutos no percurso até a Abadia de Westminster, onde o príncipe Charles chegará às 10h42 e a mãe da noiva, às 10h37. Os pombinhos aparecerão na varanda do Palácio de Buckingham às 13h25 em ponto.

Ainda não foi definido o horário em que, day after, o irmão caçula do noivo vai vomitar nos jardins da casa da avó, dando por encerrada a festinha que promoverá na manhã de sábado para a turma que chama de "os sobreviventes" da cerimônia da véspera. Na bolsa de apostas de Londres, os ingleses arriscam, em grande maioria, que o mal-estar do príncipe Harry terá início às 11h19. A conferir!

Falso gordo

Amigos de Zeca Camargo tentam convencê-lo de que ele não está tão gordo assim para fazer dieta no Fantástico. As roupas que a Globo veste no jornalista é que são muito apertadinhas. Repara só! Deve ser coisa de algum figurinista invejoso!

Raspadinha milionária

Se a Procter & Gamble, dona da Gillette, vai pagar R$ 500 mil para o governador Jaques Wagner tirar a barba, imagina quanto não pagaria para raspar a do Lula. Só se falava disso no encerramento do Fórum Empresarial de Comandatuba.

De mal

Quando, afinal, Tiago Leifert e Neto vão fazer as pazes? Só se fala disso nas editorias de Esportes das Redes Globo e Bandeirantes! Os caras perderam o senso de ridículo. Onde já se viu, brigar por causa do Seedorf, caramba?

Sensatez

Gilberto Kassab teve bons motivos para rejeitar o número 51 para a

legenda PSD. Seria o mesmo que o Lula registrar um novo partido com o n.º 24.

Pega leve

A nova classe média precisa ir com calma! Tem gente que comeu seu primeiro Big Mac dia desses já pedindo empréstimo no banco para jantar no D.O.M., recém-eleito sétimo melhor restaurante do mundo.

Fim do mundo

Morreu mais gente nas estradas brasileiras durante a Semana Santa (175) do que nos conflitos à bala no mesmo período na Síria (120). Ainda assim, comemoramos queda de 18% nos óbitos em relação ao carnaval.

Ô, raça!

Bastou um dia na rotina do trânsito a caminho do trabalho e - pronto! - já tem gente por aí com saudade dos engarrafamentos na volta do feriadão.