Tutty Humor

Como se não bastasse o nome de imperador romano, Adriano tem agora calcanhar de herói grego. Mas param por aí as semelhanças do jogador com personagens da História e da mitologia - a torcida do Corinthians não precisa recorrer aos livros para recuperar as aulas que matou por causa das peladas de rua. Basta saber que, diz a lenda, o coprotagonista da Guerra de Troia era invulnerável em todo seu corpo, exceto no calcanhar.

Não é, convenhamos, o caso de Adriano, que ainda se recuperava de uma lesão no ombro e já não escondia a barriga de ninguém quando rompeu o tendão da parte posterior do pé esquerdo, onde costumava ter tão somente bolhas. Seu calcanhar de aquiles, como se sabe, sempre foi a cabeça! Outra coisa que o difere do maior guerreiro da Ilíada, de Homero: Aquiles era lindo de morrer!

A fama de pegador que poderia aproximá-los esbarra numa fofoca mitológica incompatível com as tradições funk do atacante do Timão: na Atenas do século V a.C., Aquiles mantinha com o amigo Pátroclo uma relação comumente interpretada na época como pederástica. Deixa só a torcida do São Paulo saber disso!

Planeta dos homens

A Justiça do Rio negou habeas corpus ao chimpanzé Jimmy, enjaulado há 11 anos no zoológico de Niterói, e pôs na rua o animal que, no início do mês, degolou uma universitária em Campo Grande. Soltou, também, um bando de policiais corruptos presos em fevereiro na

Operação Guilhotina. A orientação, pelo visto, é só manter macacos atrás das grades.

Peralá!

O caso do Land Rover do Aécio Neves nem mal comparando tem qualquer coisa a ver com a história do Land Rover do Silvinho do PT. E não se fala mais nisso, OK?

Plano de marketing

Os marqueteiros de José Serra estão mapeando pelo Twitter a localização das blitze da lei seca no Leblon durante o feriadão. Calculam que pegaria muito bem para seu cliente

passar com louvor pelo teste do bafômetro em plena Páscoa.

Longa viagem

São Paulo vai ganhar um "city tour" em ônibus de dois andares. Dependendo do tamanho do engarrafamento, francamente, melhor seria fazer o passeio em ônibus leito, né não?

Agora vai!

O 6.º Congresso do Partido Comunista Cubano iniciou nesta semana o debate sobre a propriedade privada no País. É o primeiro passo para a implementação do MST na ilha.

Tá indo!

Depois da desconstrução do Maracanã para a Copa de 2014, começou no Rio a demolição do setor 2 do Sambódromo para a Olimpíada de 2016. Resta saber quando vão botar o Galeão abaixo, né?

Mais o que fazer

Vocês viram ontem à noite o depoimento de José Dirceu na novela Amor e Revolução, do SBT? Nem eu!