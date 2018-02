Tutty Humor

Preocupada com o que chamam por aí de estilo "bon vivant" de Aécio Neves, a oposição já providencia um "personal povão" para seu líder tucano. A ideia é dar uma popularizada nos hábitos do senador mineiro, que pode estrear o novo gênero já neste feriadão trocando a praia do Leblon pelo piscinão de Ramos, de ônibus. Land Rover nunca mais!

Adeus comida japonesa, champanhe, esqui na neve, perfume Issey Miyake, fins de semana em Angra, rallies de moto, pilates, surf, camisas Polo, camarotes vips, iPhone, gravatas italianas e misses em geral. A partir de agora, churrasco, cervejinha, pelada, camiseta regata, pão doce, meia dúzia de erros de português, barriga, chinelo Rider e olhe lá!

A orientação vai na contramão de tudo que FHC pregou para a conquista oposicionista da nova classe média brasileira. O tal estilo "bon vivant" que os tucanos tentam esconder em seu quadro mais popular é, decerto, a grande aspiração de quem começa a descobrir agora os prazeres de viajar, sair com amigos, se divertir... Qual é o problema com quem aproveita bem a vida, afinal?

Faz o seguinte, Aécio: se beber não dirija, e vida que segue. Tá limpo!

Dona Marcela

Com Dilma Rousseff recatada como ela só em seus momentos de folga na Presidência - no carnaval ela não se deixou fotografar sequer de bermudas -, a grande expectativa do 10º Fórum Empresarial de Comandatuba, no sul da Bahia, gira em torno do maiô da mulher de Michel

Temer nas áreas de lazer do resort. Não à toa, vários ministros confirmaram presença no evento.

Façam suas apostas

Tem bolão novo rolando na Bovespa: quantos bilhões Eike Batista vai perder no pregão de hoje?

Machucadinho

Pato está de novo contundido! É sua segunda lesão desde que assumiu publicamente o relacionamento com Barbara Berlusconi, há 5 semanas. Não à toa, na semana passada, o atacante havia proposto à namorada um mês de jejum sexual. Ela, pelo visto, não topou, e deu no que deu!

Insurreição é uma ova

Vereadores tucanos dissidentes de São Paulo foram vítimas de bullying no PSDB. Viviam tomando cascudo da turma do Alckmin no diretório regional do partido.

É justo

Os blocos de carnaval de Salvador vão exigir do governo Jaques Wagner a mesma quantidade de banheiros públicos disponibilizados ao pessoal do MST que invadiu o Centro Administrativo da Bahia.

No front

Pelo andar da carruagem, a polícia carioca vai ocupar a Favela da Rocinha antes da invasão por terra da Líbia pela União Europeia.

Viva o Índio da Costa

José Serra ligou ontem para seu companheiro de chapa nas últimas eleições presidenciais! Queria cumprimentá-lo pelo Dia do Índio. Ele merece!