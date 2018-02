Tutty Humor

Corpus Christi é outro feriadão! Acontece na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, mas, por enquanto, basta saber que a data em 2011 cai no dia 23 de junho, e não se fala mais nisso! A Semana Santa que se inicia já demanda - mais até que em outros anos de sua celebração - alguns esclarecimentos fundamentais para quem não está lá muito em dia com as tradições do cristianismo ou andou faltando a aulas de História do Brasil.

Como se não bastassem as dúvidas religiosas de sempre - por exemplo, o que a ressurreição de Cristo tem a ver com coelhos e ovos de chocolate? -, a efeméride móvel no calendário cristão coincide desta vez com a data nacional de outro mártir: o enforcamento de Tiradentes será lembrado no feriado de véspera ao da crucificação de Jesus. Uma coisa não tem, evidentemente, nada a ver com a outra, como podem pensar as crianças entediadas nas procissões de automóveis a caminho da praia.

Os pais devem estar preparados, ainda, para outro questionamento pertinente sobre as folgas escolares da semana: "Mãe, sexta-feira, 22 de abril, não devia ser feriado por causa do Descobrimento do Brasil?" Cá pra nós, faz sentido, né?!

Basta!

"NÃO DÁ MAIS PARA PASSAR O FIM DE SEMANA NO LEBLON!"

Aécio Neves, após perder sua habilitação numa blitz da lei seca no bairro carioca.

Gesto nobre

Do ex-presidente Lula, solidarizando-se com o senador tucano que se recusou a fazer teste do bafômetro: "É muito difícil fazer oposição de cara limpa no Brasil!"

Além proibido

O cinema brasileiro não dá mesmo sorte! Na semana em que o País estreitou comércio com a China, os filmes sobre vida após a morte e reencarnação entraram na lista de "desaconselhados" pelo governo de lá.

Mal comparando

Justiça seja feita à administração Kassab, São Paulo teve na primeira quinzena de abril mais apagões do que pontos de alagamento. O problema, no caso, é do Alckmin, mas como ninguém se lembra direito quem é o governador, acaba sempre sobrando pro prefeito.

Ô, raça!

O carioca reclama de barriga cheia da explosão de bueiros em Copacabana. Em Niterói já tem tsunami de esgoto!

Bom ministro

Nelson Jobim está conformado com a ideia de desistir da compra de aviões de caça. Dilma prometeu-lhe, em compensação, uma farda camuflada de cair o queixo!

Barbeiragem

O ministro Guido Mantega está tentando frear a inflação e segurar o câmbio ao mesmo tempo. Será que não seria o caso de primeiro pisar na embreagem?

Que bafômetro?

Os assessores de imprensa de Aécio Neves, como diria Tim Maia, não fumam, não bebem e não cheiram: só mentem um pouquinho!

Foie gras

O Corinthians está esperando o Ganso engordar para contratá-lo.