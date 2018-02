Tutty Humor

A informação ainda não chegou ao noticiário, mas parece que o governador Jacques Wagner, da Bahia, acertou em Pequim a venda de 20 milhões de abadás para o próximo carnaval de Salvador. O negócio seria o primeiro passo dado pela China para cumprir a promessa de diversificar suas compras no Brasil.

Outra coisa genuinamente nacional que deve chegar em breve às esquinas de Pequim é o churrasquinho de carne de gato, pegando carona na abertura dos portos aos nossos porcos. A turma que atua na vizinhança do Pacaembu em dia de jogos já se dispôs, inclusive, a ajudar na transferência de tecnologia de barraqueiro.

A exportação de mão de obra especializada prevê ainda o envolvimento de profissionais praticamente desconhecidos na China: flanelinhas, cambistas, manobreiros, guardador de lugar em filas, camelôs e pichadores só aguardam um sinal verde para mudar de praça.

Se nem assim se estabelecer a reciprocidade desejada no relacionamento comercial entre os dois países - o que a gente importa de porcaria deles não é brinquedo, não! -, só mandando o Kassab para ajudá-los a fundar partidos políticos, né?

Peixe grande

"DESDE EURICO MIRANDA, NO VASCO, EU NÃO ME DAVA TÃO BEM COM UM PRESIDENTE!"

ROMÁRIO, ao abrir mão de convite do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, para ssistir

Barcelona x Real Madrid na Espanha.

Desequilíbrio ocasional

O tombo de Lady Gaga no show de Houston não teve nada a ver com a "dieta da embriaguez" que a cantora andou propagandeando por aí. E não se fala mais nisso, OK?

Afro hair das 5

Depois de Ronaldinho Gaúcho, a Academia Brasileira de Letras receberá hoje a visita de Milton Nascimento. Gilberto Gil poderia até ser o próximo se não tivesse cortado o cabelo.

Te cuida, Eike!

Quanto será que Lula já está cobrando por palestra? A Telefônica não revelou o cachê pago para ouvi-lo, hoje, numa conferência em Londres. Na sexta, o ex-presidente vai à Espanha pegar os R$ 41 mil do prêmio "Libertad". O cara está impossível!

Indústria da pirataria

Um dia após a chegada de Dilma Rousseff à China, aquele seu paletozinho vermelho de campanha já estava à venda nos magazines de Pequim.

Sem aglomeração

Hoje é dia de piquete de funcionários da USP! A ocupação da reitoria ainda está fora de cogitação para não expor o movimento ao risco de dispersão por conjuntivite.

Trabalho missionário

Do jeito como andou conversando sobre direitos humanos com todo mundo por aqui, bem que Bono podia ter dado um papo ao Jair Bolsonaro, né não?

Leitor tem cada uma...

"O Brasil vai exportar iPim para a China!" (Severino Araújo).