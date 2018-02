Tutty Humor

Tiririca está aprendendo rápido o que faz um deputado: um dia contrata amigos para seu gabinete, no outro queima dinheiro público em viagens de turismo, de vez em quando vota errado, paga uns micos no Pânico na TV, outros no CQC e, entre uma coisa e outra, arruma um monte de desculpas para dar à imprensa.

Cercar-se de gente incompetente é básico! Sem um assessor distraído por perto, o deputado não teria a quem responsabilizar pelo "mal-entendido burocrático" que o levou a fazer uso de verba indenizatória do Congresso para pagar a estada de sua família no Porto d"Aldeia Resort de Fortaleza.

O erro do abestado que pediu restituição "sem querer querendo", como diria aquele outro gaiato mexicano, foi resolvido com a devolução da mixaria de R$ 981 ao erário.

Cá pra nós, o palhaço mais votado do Brasil saiu-se dessa melhor que o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, tentando explicar o que fazem com ele em viagem oficial à Espanha o filho de 13 anos e Romário, justo na semana do clássico Barcelona x Real Madrid. Imaginar qualquer coisa de errado nisso é, segundo o parlamentar, pura "malícia", coisa que, convenhamos, o Tiririca não tem.

Ela merece

O bota-fora de Marina Silva do PV não tem data para acabar. Azar dos vizinhos do deputado Alfredo Sirkis, que têm reclamado muito do barulho madrugada adentro.

Empurrãozinho

Galvão Bueno é, em parte, responsável pela volta de Paulo Roberto Falcão à função de técnico de futebol. Pesou na decisão do ex-comentarista da TV Globo o fato de nunca mais precisar dividir cabine de estádio com o locutor número 1 da emissora. O convite ter partido do Internacional de Porto Alegre, claro, também ajudou!

Ideia fixa

Num encontro a portas fechadas na segunda-feira com Bono, em São Paulo, o ministro Guido Mantega teria pedido ajuda ao roqueiro para segurar o câmbio. Pode?

Mal comparando

Silvio Berlusconi esclarece: deu R$ 138 mil à tal prostituta menor marroquina para ela comprar um aparelho de depilação a laser. Se fosse o Lula, diriam que é o Bolsa-Raspadinha, né?

Kit novo

Sem prescrever dieta ou se preocupar com a cervejinha de Adriano, o Corinthians deve tentar com o Imperador o método "emagreça

dormindo".

Pela boca

Aquela omelete na Ana Maria Braga ficou mesmo uma porcaria mas, em compensação, o torresminho que Dilma Rousseff preparou à moda mineira numa reunião com empresários em Pequim, huuummmm!!! Abriu todas as portas do mercado chinês ao suíno brasileiro. A presidente prometeu transferir junto a tecnologia de preparo da receita.

Era Gagarin

Entreouvido numa esquina qualquer do fim do mundo: "E pensar que há 50 anos a Terra era azul, hein!"