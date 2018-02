Tutty Humor

Chefe de praticamente todas as guerras em andamento nos quatro cantos do mundo, Nicolas Sarkozy pode ter bombardeado a Líbia, a Costa do Marfim e o Afeganistão mirando numa dúvida cruel dos franceses: afinal de contas, o atual presidente da República se parece mais com Napoleão I ou com Napoleão III?

O gosto pela guerra que vem demonstrando ultimamente aproxima Sarkozy da imagem do fundador do império, o Bonaparte famoso pelo gênio estrategista militar. O presidente quer ser comparado a Napoleão I, e nem se importa que lembrem do 1,68m de altura, comum aos dois. Prefere ser reconhecido como um baixinho dinâmico e guerreiro a se celebrizar na França, como querem alguns historiadores, pela estatura moral semelhante a de Napoleão III.

Conhecido como "Napoleão, o Pequeno", o sobrinho de "Napoleão, o Grande" teria em comum com Sarkozy o narcisismo, o populismo, a gabolice, a hiperatividade, o ilusionismo político, a ostentação e a submissão aos amigos ricos.

Por muito menos, convenhamos, a França declarou guerra a praticamente toda a Europa na virada do século 19.

Código Da Vinci

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém revive em seus bastidores uma fofoca bíblica: Thiago Lacerda, no papel de Jesus, é casado com Vanessa Lóes, intérprete de Maria Madalena. Só se fala disso no Vaticano!

Presente de grego

Em visita a Atenas, Dilma Rousseff sugeriu obras do PAC nas ruínas do Parthenon. Achou tudo meio caído por lá!

Páreo duro

Adriano está mais gordo que o Ronaldo quando chegou ao Corinthians? Só se falava disso no Pacaembu, após a apresentação do Imperador à torcida do Timão.

Só o que faltava!

Cesar Maia e Anthony Garotinho estão querendo juntar os filhos na chapa Rodrigo & Clarissa para concorrer à prefeitura do Rio em 2012. É mais um duro golpe na história recente da oposição no Brasil.

Tesouro líbio

Em suas últimas aparições públicas, Muamar Kadafi está sempre com a mesma indumentária marrom. Isso quer dizer o seguinte: o guarda-roupa do ditador já deve estar a salvo fora do país.

Câmbio genérico

Não sei se isso serve de consolo ao ministro Guido Mantega, mas Rubinho Barrichello abandonou o GP da Malásia com problemas no câmbio.

Agora vai!

Refundada dia desses em discurso de Aécio Neves no Senado, a oposição começa, enfim, a se articular para a festa dos 80 anos de FHC, em junho. O governo não perde por

esperar!

Tudo tem seu lugar

A tragédia pune! Faustão levou o massacre da escola de Realengo para comover seu auditório e, resultado, perdeu pro Gugu em pontos de audiência.