Tutty Humor

Juízo de valor sobre a tal hidrelétrica de Belo Monte absolutamente à parte, o governo brasileiro está fazendo tempestade em copo d"água com o pedido da Organização dos Estados Americanos para que suspenda imediatamente a licitação das obras de construção da usina, no Pará. Volta e meia, a OEA também ordena o fechamento da prisão de Guantánamo, e a Casa Branca está pouco se lixando pra isso. Ninguém dá ouvidos à entidade! Neste particular, aliás, Cuba segue à risca os EUA!

O que não tira da OEA o direito de exigir, por exemplo, a restituição imediata de Manuel Zelaya à presidência de Honduras ou a devolução das Ilhas Malvinas à Argentina. A Venezuela mantém um arquivo inteiro só com pedidos e condenações da organização ao presidente Hugo Chávez. De vez em quando, um alto funcionário da sede de Washington despacha um fax para o Haiti, determinando o fim da violência nas ruas de Porto Príncipe; ou para a Nicarágua, cobrando a retirada de tropas da fronteira com a Costa Rica. Já!

Justiça seja feita, a OEA leva sobre a ONU a vantagem de só andar meio desmoralizada nas Américas.

Quem não é?

De um torcedor do Santos, indignado com a expulsão de Neymar por causa da máscara do próprio rosto usada pelo jogador para comemorar um gol na Libertadores: "Se forem expulsar todos os mascarados do futebol brasileiro, só vai sobrar cabeça de bagre em campo!"

Fininho malpassado

O governador Tarso Genro ouviu dizer que fumar maconha é "muito saboroso". No Rio Grande do Sul, como se sabe, o que dá barato é churrasco.

Nada a ver

A interpretação de Lady Macbeth por Susana Vieira na série Lara com Z (todas as quintas, na TV Globo) não é nem de longe inspirada na experiência teatral de Marília Gabriela na pele da personagem. E não se fala mais nisso, ok? Tem gente querendo intrigar as louras!

Jogo de cena

A Corregedoria da Câmara dos Deputados notificou Jair Bolsonaro por acusação de racismo. Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente, nada!

Mal comparando

O pessoal que pegou conjuntivite reclama de barriga cheia! A situação é muito pior pra quem está com dengue.

Mal comparando

Dilma Rousseff desembarca nos próximos dias na China com uma certeza na bagagem: acostumados a lidar com Hillary Clinton, os anfitriões vão achá-la uma simpatia.

Racha tucano

O PSDB está de novo dividido! Metade quer dar o 1.º Prêmio FHC para José Serra. A outra metade acha que o ex-presidente vai ficar chateado com isso.

Vida que segue

Tem dias que até a gente que faz humor se sente! Quinta-feira foi um deles! Mas, porque hoje é sábado, vamos em frente!