Tutty Humor

A mania não nasceu em Copacabana, mas poucas calçadas do mundo se prestam tanto à brincadeira de pisar só nos espaços claros ou escuros do chão de rua. O desenho de ondas do mar no preto e branco das pedras portuguesas da Avenida Atlântica é um convite para a garotada caminhar em zigue-zague.

O perigo disso se transformar em Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) no vaivém dos adultos criados no bairro não é grave numa escala de preocupações na vida de quem circula por Copacabana. Depois que a explosão de bueiros virou rotina por lá, os cuidados para não pisar nas tampas de metal pelo caminho passaram a liderar a lista de recomendações maternas no ritual diário de saída dos filhos de casa.

"Vê se olha por onde anda, menino!" Não é fácil! Driblar todos os acessos ao subterrâneo de uma metrópole é, por vezes, mais complexo do que pisar só no preto ou no branco. Quando o passo em falso num bueiro for inevitável, melhor optar pelas tampas de metal com a marca de concessionárias de TV a cabo, telefone, água e esgoto. O risco de explosão é sempre maior onde passam linhas de gás e de luz.

Tem ainda muito cocô de cachorro pelo caminho, mas ninguém em Copacabana liga mais para isso.

Mano a mano

A ministra Ana de Hollanda queixou-se em família do irmão Chico Buarque: "Se ele me defendesse publicamente como o Caetano faz com a Bethânia, já teriam parado de me bater na

imprensa!"

Ex-BBB+

Maria, a vencedora da 11ª edição do Big Brother Brasil, saiu ontem para comemorar a notícia de que o País passou de BBB- para BBB na avaliação da agência de classificação de risco Fitch Ratings. Modéstia à parte, ela acha que colaborou pra isso!

Rei morto...

O Brasil mudou! Olacyr de Moraes fechou os camarotes do Clube A para comemorar seus 80 anos cercado de mulherões e, no entanto, só se fala de outras coisas nas colunas sociais! Não é nada, não é nada...

Agora vai!

Aécio Neves aguarda com ansiedade a marca dos primeiros 100 dias do governo Dilma para, como prometeu, começar a exercer seu papel de líder oposicionista. Isso quer dizer o seguinte: faltam 5 dias pro cara virar o bicho!

Barraco real

A presidente Cristina Kirchner está exigindo que a Grã-Bretanha negocie com a Argentina a soberania das Ilhas Malvinas. Temendo retaliações, a família real mandou reforçar a segurança da cerimônia de casamento do príncipe William.

Só o que faltava!

Quando a gente pensa que já viu de tudo na polícia, vem do Rio a notícia sobre a descoberta de um tenente-coronel pirata na cúpula da Secretaria de Segurança Pública. Pode?

Boato

Felipão não pediu aumento ao Palmeiras após a vitória sobre o Santos na Vila Belmiro. E não se fala mais nisso, ok?