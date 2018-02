Tutty Humor

Como se não bastasse a repentina recuperação da moeda americana frente ao real, tudo indica que a qualquer momento Jair Bolsonaro pedirá desculpas a todos os negros e homossexuais que tenham se ofendido com as bobagens que andou dizendo no CQC. Acredite se quiser: de uma hora pra outra, o Brasil desistiu dos aviões de caça, cancelou a exumação de Tim Maia, conteve o crédito, derrubou o visto de entrada nos EUA e cassou a filha do Roriz. Sério!

Dá só uma olhadinha nos jornais: Kadafi foi capturado, o acidente nuclear em Fukushima sanado, a epidemia de dengue debelada, a censura ao Estadão derrubada e a inflação, enfim, afastada. Mais: a paz voltou aos canteiros das obras do PAC e Camila Pitanga parou de sofrer na novela das 9.

Engarrafamentos nunca mais! Acabaram, também, os flanelinhas, os pontos de alagamento, as saidinhas de banco, a fome, a corrupção, o flagelo do crack e o Big Brother Brasil. O trem-bala saiu do papel, Gilberto Kassab voltou a falar coisa com coisa, José Alencar vive!

Salve o 1.º de abril, Dia Mundial Sem Más Notícias! As boas, como se sabe, são todas de mentirinha.

Melhor não!

Em respeito ao luto oficial decretado por Dilma Rousseff, a coluna deixará de comentar a figura do ex-presidente Lula paramentado com manto e borla - chapéu que representa sabedoria -, durante cerimônia honoris causa na Universidade de Coimbra.

Unanimidade

"CONCORDO COM SUA EXCELÊNCIA: RACISTA É O BOLSONARO!"

DEPUTADO JÚLIO CAMPOS, aquele que chamou o ministro Joaquim Barbosa de "moreno escuro", aparteando o colega Tiririca.

Boato infame

Não está rolando nada entre Hugo Chávez e Cristina Kirchner! E não se fala mais nisso, ok?

Teste 1º de abril

Qual dessas notícias é verdadeira:

a) Luana Piovani viverá o papel de Marina Silva no cinema;

b) Ronaldo começa hoje dieta alimentar;

c) Reginaldo Rossi se juntou a rebeldes líbios na retomada de Brega;

d) Muricy Ramalho fechou com o Santos. (resposta: b)

Graças a Deus!

Está tudo bem com o melhor amigo de Paulo Coelho em Fukushima! O escritor conseguiu, enfim, localizá-lo são e salvo em Tóquio.

Não custa nada

Tem gente no Conselho Deliberativo do Corinthians propondo que, além de psicólogo, o clube arrume tornozeleira eletrônica para o Imperador Adriano. Só pra garantir, né?!

Sem data pra acabar

Depois da derrota para o Santa Cruz, a diretoria do São Paulo já prepara festa para o centésimo gol contra sofrido por Rogério Ceni.

Nascido em 1º de abril

TUTTY/HUMOR completa hoje 3 anos de publicação no caderno Metrópole do Estadão. Lembro que, na época, parecia mentira.