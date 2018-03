Tutty Humor

Como se não bastassem as drogas auditivas que não dão barato nenhum - tipo Reginho e Banda Surpresa, Tati Quebra Barraco, Netinho e Restart -, inventaram agora o tal I-Doser, mistura de sons em CD que promete efeitos semelhantes ao da maconha, da cocaína, do ecstasy e do orgasmo. Não admira que essa garotada louca pelo Justin Bieber fique mesmo doidona com qualquer porcaria.

Mais até que os pais, os traficantes de drogas convencionais devem estar apavorados com a concorrência que virou notícia na nova rádio Estadão ESPN. Se, como apurou a reportagem, por R$ 20 qualquer garotão de bobeira em São Paulo adquire seu I-Doser livremente nos camelôs da Rua Santa Ifigênia, só maluco de pedra vai continuar se arriscando em bocas de fumo da cidade pra fazer a cabeça. A droga auditiva leva ainda sobre os entorpecentes proibidos por lei a vantagem de não acabar após o consumo. Dá até pra fazer cópia pirata pros amigos!

Quanto aos efeitos alucinógenos produzidos pelos sons em sincronia com as ondas cerebrais da rapaziada, mal comparando, pai nenhum acreditaria que a filha engravidou porque deixou se emprenhar pelo ouvido, né não?

Era só o que faltava

Em entrevista ao programa CQC, o deputado Jair Bolsonaro conseguiu o que parecia impossível: o Brasil inteiro está do lado da Preta Gil!

Falta de hábito

Se vai mesmo adotar o terno como uniforme, Ronaldo precisa com urgência de um personal stylist. Aquela gravata quatro dedos acima do umbigo com que se apresentou no jogo da seleção em Londres, francamente, só faz chamar atenção para a barriga do Fenômeno.

Alternativa nativa

A safra de gergelim pode ser maior que a de maconha no Paraguai em 2011! No início, o pessoal estranhou um pouco o gosto, mas parece que o efeito é o mesmo!

Credibilidade zero

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, e o ministro Orlando Silva, dos Esportes, discordam radicalmente sobre o bom andamento dos preparativos para a Copa de 2014 no Brasil. O mais provável é que os dois estejam errados.

Choque de ordem

A Justiça do Rio não decidiu ainda se a exumação de Tim Maia será aberta ao público, mas a prefeitura da cidade já calcula quantos banheiros químicos serão necessários para atender à demanda dos fãs do cantor.

Duplo preconceito

Por que diabos as revistas masculinas não convidam a ex-BBB Paula para posar nua em suas páginas? É só porque está acima do peso ou pesa também contra ela o fato de não ser transexual?

Grandes coisas

Não sei se isso melhora a autoestima da torcida do Corinthians, mas Adriano também atingiu em 2011 a marca dos sem gols!

Agora é oficial

Confirmado: vai haver 1.º de abril. Fique esperto!