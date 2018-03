Tutty Humor

Dilma Rousseff desembarca hoje em Lisboa com uma resposta na ponta da língua para os jornalistas lusos - ô, raça! - que, decerto, vão lhe cobrar explicações para o que ela quis dizer em entrevista na semana passada com "Portugal não é bem Europa para nós brasileiros". É simples: "O Lula também não é bem um ex-presidente pra gente!"

Não quer dizer que seja maior ou melhor, é diferente! Ou Dilma não teria atravessado o Atlântico para bater palmas pra maluco dançar. Nunca antes na história deste País um ex-presidente teve sucessor(a) na plateia de sua sagração honoris causa além mar. Acontece amanhã na Universidade de Coimbra em meio a uma guerra de tamancos daquelas na política e na economia da "terrinha".

A saia-justa que veste Dilma e as autoridades portuguesas envolvidas neste encontro extemporâneo não cabe em Lula, que não está nem aí para as formalidades acadêmicas ou diplomáticas das festividades ao seu redor. O ex-presidente espera já estar livre desses salamaleques quando receber homenagem da Confraria do Vinho do Porto pela promoção da bebida. Taí uma instituição que nunca entra em crise em Portugal!

Tudo em cima

A presença de Bruna Lombardi em Manaus dividiu o Fórum Mundial de Sustentabilidade. Para metade dos participantes do evento, a atriz continua sendo exemplo de beleza Sustentável.

Ideologia devassa

Se não é de direita, de esquerda ou de centro, como disse Gilberto Kassab em entrevista à rádio Estadão ESPN, resta ao novo partido do prefeito o lado devassa que, segundo a Sandy, todo mundo tem.

Mal comparando

O Emirates Stadium, em Londres, é uma espécie de Arena Barueri da seleção brasileira.

Dupla desfeita

É sempre assim: toda vez que Galvão Bueno troca a Fórmula 1 pela seleção canarinho, Rubinho Barrichello abandona a prova antes do fim. Deve ser muito chato correr sem o incentivo do companheiro de tantos anos de batalha!

Legítimas

A classe média paulistana está importando babás diretamente do Paraguai. Parece que dão menos dor de cabeça em casa que o uísque de mesma procedência.

Mais essa!

Atração do programa Ensaio de domingo passado, na TV Cultura, a cantora Sandy revelou, entre outras coisas, seu gosto por jazz. Ou seja, está visivelmente querendo nos confundir.

Marolinha verde

A onda de protestos que varre o planeta chegou ao PV de Marina Silva. O deputado Alfredo Sirkis, aliado da ex-senadora, lidera os rebeldes para derrubar o presidente vitalício do partido, no poder já há 12 anos.

Boato Infame

Muricy Ramalho não foi sondado para a vaga de Roger Agnelli no comando da Vale. E não se fala mais nisso, ok?