Tutty Humor

Depende muito do que rolar no fim de semana que o cerimonial do Imperador Adriano está preparando para a visita oficial do presidente Andrés Sanches ao Rio, mas, pelo que ficou "apalavrado" entre as partes, o contrato de risco a ser firmado com o Corinthians vai demorar ainda algum tempo para ser redigido na íntegra.

Sabe-se que o atacante ganhará por produtividade. Ou seja, seu salário vai variar entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, de acordo com sua frequência nos treinos e jogos do Timão. O que não quer dizer, necessariamente, que, se ele não fizer nada em campo, mete os trezentinhos no bolso, e segue o jogo. Nananinanão!

Quem está cuidando da papelada é a 9ine (naine, para os íntimos), empresa do Fenômeno que, entre outras cláusulas disciplinares, está negociando o valor de multa aplicada ao jogador por quilo que engordar na temporada.

Comenta-se no submundo da imprensa esportiva que já tem até uma tabela de descontos no holerite do Imperador, com valores distintos por transgressão cometida: chope (R$ 5 mil); baile funk sem barraco (R$ 7 mil) - com barraco (R$ 10 mil); passeio em garupa de moto (R$ 4,5 mil); bolha nos pés (R$ 3 mil); loura nova no pedaço (R$ 8 mil)... Vai acabar ficando barato pra caramba!

Esse Fux tem Rex?

Que diabos o ministro Luiz Fux, do STF, quis dizer ao comparar a atual situação dos fichas-sujas à de "cachorros que só sabem o que estão fazendo de errado quando levam uma tacada de beisebol nas costas"? As ONGs de proteção aos animais deviam investigar isso a fundo.

Palavrão

"APALAVRADO É VOCÊ!"

IMPERADOR ADRIANO, rebatendo pergunta do repórter que queria saber se ele estava mesmo "apalavrado" com o presidente do Corinthians.

Na boa!

Tudo bem, o torcedor brasileiro perdoa o Raí por ter participado daquela pelada sem-vergonha na Chechênia, mas para qual instituição social o ex-jogador vai doar os R$ 500 mil que teria faturado por lá? Não vale a Fundação Gol de Letra! Se dividir o cachê com o Sócrates já fica bacana!

Proposta indecente

Corre na Boeing o boato de que o presidente Sarkozy convidou o ministro Nelson Jobim para, a bordo de um caça Rafale, disparar o míssil que mandará Kadafi pelos ares. Será o Benedito?

Notícia enguiçada

O Senado ficou de votar em abril a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada! Relaxa, vai!

Ô, raça!

Rio pode concorrer ao Oscar de Melhor Animação em 2012. A notícia só ainda não foi divulgada para não deixar a autoestima carioca descacetar de vez!

Guerra é guerra

Não convidem sobrinhos de Gilberto Kassab e José Agripino Maia para a mesma mesa. Os tios andam às turras!