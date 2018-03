Tutty Humor

Não precisa nem ser supersticioso! Do jeito que está o mundo - guerras, risco de contaminação nuclear, dengue, saidinha de banco... -, qualquer um se arrepia ao ler a notícia da exumação do corpo de Tim Maia. Deve haver outra forma de conferir a paternidade a ele cobrada na Justiça! Em último caso, os fãs fazem uma vaquinha para pagar a pensão alimentícia do Síndico, sem necessidade de confirmação do parentesco reclamado. Reconhece-se a versão da moça, e pronto!

Desencovar o cara a essa altura do campeonato, francamente, isso é coisa de gente que não acredita no fim do mundo! Não à toa, o Greenpeace, a WWF e a Natura já aderiram ao movimento "Não desenterrem o Tim Maia!", lançado na internet por Nelson Motta, biógrafo do cantor. Parece que vai ter até passeata no próximo sábado em Ipanema.

Pior que a possibilidade de, mantendo uma velha tradição, o artista não comparecer à sua exumação, só a hipótese de, havendo vida após a morte, ele se irritar com o descanso interrompido. Dizem os supersticiosos que, nesse caso, o planeta conhecerá as trevas, mas ninguém precisa acreditar nisso para dizer não ao desenterro do Tim. Essa não!

Eternidade

Os fãs de Michael Jackson estão de prontidão na internet. Não é possível que não exista uma única câmera de segurança no céu para flagrar o reencontro do cantor com Elizabeth Taylor

Desinformação

Inaugurando a série "Notícia não quer dizer nada", Aguinaldo Silva revelou em seu blog que a tal loura que vai escalar para substituir Juliana Paes na novela Fina Estampa não é a Grazi Massafera. Pode?

Legado Obama

Pelas contas das autoridades sanitárias do Rio, durou menos de 24 horas o surto de dengue na zona sul da cidade. Devem ter aproveitado o know-how da segurança do Obama para fechar o espaço aéreo pros mosquitos, né?

Tempos modernos

De FHC, às gargalhadas, comentando a intenção de Gilberto Kassab de se aproximar de Dilma Rousseff sem romper com José Serra: "Precisa ver se o ex-governador não vai se incomodar que o prefeito fique de vez em quando com a presidente, né?!"

Clube da Luluzinha

Fotos do suposto bunga bunga de Silvio Berlusconi publicadas na imprensa italiana praticamente inocentam o primeiro-ministro de participação numa brincadeira em que, pelo visto, meninos não entram.

Kamikaze

O presidente Nicolas Sarkozy criticou ontem na OTAN a indicação de Joel Santana para comandar o ataque da coalizão na Líbia: "Esse cara é um retranqueiro!"

Só dá ela!

O governo Dilma conseguiu outro feito importante esta semana: a presidente encontrou Fafá de Belém e Daniela Mercury num evento em Manaus, e nenhuma das duas cantou o Hino Nacional.