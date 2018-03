Tutty Humor

Muricy Ramalho prefere comandar o Santos por causa da boa estrutura de trabalho na Vila Belmiro, mas ainda ontem só se falava dele na ONU como nome de consenso para dar um jeito na bagunça do ataque da coalizão internacional na Líbia. Aquilo lá está pior que o Fluminense - não à toa, ninguém quer dirigir os aliados em campo de batalha.

Barack Obama, como se sabe, andou esses dias falando mais do Pinochet que do Kadafi. Antes disso, quando citou Jorge Benjor, os americanos já suspeitavam que seu presidente tirou a visita à América do Sul para viajar na maionese.

Como no Reino Unido só se fala no casamento do príncipe William, sobrou para Nicolas Sarkozy o papel de dono do time que enfrenta Muamar Kadafi na casa do adversário. Chama atenção no presidente francês, além do salto carrapeta no front, a afobação com que planeja ataques aéreos a Trípoli.

Dizem, até, que só estaria esperando a chegada do ministro Nelson Jobim ao teatro de operações para transformar a Líbia numa espécie de showroom dos caças Rafale que a França quer vender ao Brasil.

Ou seja, não é mesmo guerra pra gente séria como o Muricy Ramalho!

Sem querer querendo

A imprensa italiana está ainda investigando o caso, mas há fortes indícios de que Barbara Berlusconi, filha do primeiro-ministro italiano, tenha machucado Alexandre Pato no último sábado, após jogo do Milan. A lesão motivou o corte do atacante da seleção, mas parece que valeu a pena.

Los hermanos

O brasileiro já vai mais a Buenos Aires do que a Orlando, onde estão os parques da Disney World nos EUA. Parece que na Argentina, além do preço mais em conta, tem muito mais pateta nas ruas!

O predador

Não há nada de errado em namorar a Alinne Moraes logo depois de Luana Piovani, mas amigos do tal Felipe Simões podiam dar ao menos um toque nesse rapaz. Ou ele vai acabar bagunçando toda a cadeia alimentar de sua espécie.

Só dá ela!

Lula não gosta das comparações entre seu governo e o da Dilma, mas não há como negar: ela de xale fica muito melhor que ele de turbante árabe.

Mais vazada

Notificada pelo Diário Oficial da União sobre a investigação policial a que está submetida, Jaqueline Roriz dificilmente conseguirá montar em 5 dias uma defesa melhor que a do Santos.

Tudo no esquema

O surto de dengue no Rio esperou Barack Obama ir embora para chegar à zona sul da cidade. A ideia é repetir a fórmula na Copa do Mundo e nas Olimpíadas de 2016.

Só o que faltava

Depois de Gilson Kleina, que preferiu continuar na Ponte Preta, corre nas Laranjeiras boato de que pelo menos um ex-BBB também recusou convite para ser técnico do Fluminense.