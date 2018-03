Tutty Humor

Antes que as retrospectivas caiam de pau no verão que por aqui sai de cena de fininho no domingo, vale lembrar que o fim do mundo foi muito mais rigoroso neste ano nos países que estão se despedindo do inverno. Ainda que as enchentes tenham nos castigado sobremaneira na temporada, o sol é inocente: não é justo jogá-lo agora na lama para comemorar a chegada do outono.

Podia ter sido pior! Nos últimos três meses, o Brasil não comprou aviões de caça; o São Paulo não contratou David Beckham; Amy Winehouse não quebrou o hotel que a hospedou; o Adriano perdeu a carteira de motorista na operação lei seca; o caos aéreo fracassou em praticamente todo o País; pegaram a filha do Roriz; Cid Gomes foi sem a sogra para os EUA; o PT adiou a reintegração do Delúbio; saiu publicado o obituário do Sarney...

Ainda que Dilma não tenha convencido como cozinheira, tampouco Sandy como devassa, Ronaldo Fenômeno fez muito bem em parar de brigar com a balança, com a torcida, com a imprensa e com a bola. O final feliz do verão ficou por conta do reaparecimento, são e salvo, de Pinpoo, o cachorrinho extraviado há duas semanas no aeroporto de Porto Alegre. É, mal comparando, o fim do mundo-cão!

Nooossa!!!

O técnico Tite, do Corinthians, chamou de "corno, safado, sem-vergonha e filho daquilo" o engraçadinho que criou um falso perfil dele no Twitter. Gaúcho, quando se irrita com rede social, é fogo!

Teste do pé-frio

Barack Obama pode virar uma espécie de Mick Jagger do Flamengo ao pousar de helicóptero, domingo, no gramado da Gávea. Em jogo, a invencibilidade rubro-negra em 2011.

Predador-mor

José Sarney passou o dia de ontem tomando tapinha nas costas dos companheiros de Senado. Na véspera, pesquisadores do Museu Nacional anunciaram que vem do Maranhão o maior dinossauro do Brasil.

Ô, raça!

O brasileiro que acompanha a Liga dos Campeões da Europa torce para Mano Menezes não convocar o lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid, só para ter razão de chamar o técnico de burro.

De graça até...

De onde saiu a notícia da expectativa de público superior a 30 mil pessoas no comício de Barack Obama na Cinelândia? O Fla-Flu de domingo passado reuniu 21.281 pagantes no Engenhão!

Pechincha

O Ministério da Cultura autorizou Maria Bethânia a captar R$ 1,3 milhão em incentivos fiscais para a criação de um blog. Tô vendendo o meu pela metade desse valor, e nem me importa a origem do dinheiro. Aceito contrapropostas!

Menos, vai!

O blecaute que deixou a Ponte Rio-Niterói às escuras por duas noites seguidas não tem nada a ver com a ameaça nuclear que apavora o planeta. Tem carioca que, temendo o pior, não sai para trabalhar desde terça-feira! Pode?