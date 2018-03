Tutty Humor

Tem menor de rua em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morrendo de inveja de Pinpoo, o cachorrinho extraviado há duas semanas no Aeroporto Salgado Filho após check-in em voo da Gol para Vitória, no Espírito Santo.

A comoção com o drama da busca pelo desaparecido correu o País pelas redes sociais em uma corrente de solidariedade impressionante. Pimpoo virou notícia nacional! Se o Brasil tivesse a mesma preocupação com as crianças perdidas...

"Isso é que é vida!" - não se fala de outra coisa entre os malabaristas de sinal de trânsito. Pimpoo estava indo passar férias em Guarapari, no litoral do Espírito Santo.

O carinho que desfrutava em casa pode ser avaliado pelo diálogo de sua dona com um cão da mesma mistura de raças (pinscher e poodle) encontrado na segunda-feira na vizinhança do aeroporto de Porto Alegre: "Vem com a mamãe, vem!"

Como ele não foi, o País vive a expectativa pelo resultado do exame de DNA que indicará se o animal capturado tem a mesma paternidade do verdadeiro Pinpoo.

Que sirva de alerta à garotada jogada na rua: não basta descolorir os pelos e abanar o rabinho para tomar o lugar do desaparecido.

Só o que faltava!

Desde ontem, quando completou 65 anos, o ex-deputado José Dirceu passou a ter direito por lei a furar fila de banco.

Carrasco global

Walcyr Carrasco, autor da novela das 7 que estreia na segunda-feira, está sendo pressionado na Globo a avisar com antecedência ao Jornalismo da emissora onde ambientará o último capítulo da trama. Morde & Assopra começa, premonitoriamente, com cenas gravadas em meio a um terremoto no Japão.

Dúvida cruel

O povão está confuso! Entendeu perfeitamente a anunciada proibição de bolsas e mochilas na plateia do comício do Obama na Cinelândia, mas reclama que não ficou muito claro, por exemplo, se vuvuzela pode. Pode?

Agora vai!

O ministro Antônio Palocci assumiu, na Casa Civil, o comando da política de mudanças climáticas do Brasil. Se nem assim parar de chover em São Paulo, o Kassab vai acabar tendo de tomar uma atitude.

Alto lá!

Dilma Rousseff mandou recado a Shakira assim que a cantora colombiana desembarcou em Brasília: topa recebê-la, mas fazer omelete juntas nem pensar!

Fenômeno

Pelas contas da Justiça italiana, já são 33 as mulheres com quem Silvio Berlusconi pagou pelo bunga-bunga.

Pera lá!

A nova classe média está apavorada com a onda de violência na noite paulistana: está rolando arrastão até em galeteria, caramba!

Nunca mais!

As louras não sabem onde foi que erraram: parece que o Imperador Adriano está saindo com uma morena. Sério!