Tutty Humor

Um dos grandes problemas do ser humano na iminência do fim do mundo é esta tentativa desesperada de compreender que diabos está acontecendo, antes que tudo se acabe. As aulas práticas do noticiário não dão conta da ignorância coletiva ávida por conhecimento científico específico que explique cada uma das catástrofes em andamento. A maioria dos mortais acaba entendendo um pouco de tudo, mas nada muito bem.

Agora mesmo, no meio do curso intensivo sobre Geologia no Cinturão de Fogo, os jornais passaram a lecionar Física Nuclear, com ênfase em situações de risco. Teve gente que não chegou a perceber direito a relação da movimentação das placas tectônicas com o deslocamento do eixo da Terra e, de repente, precisou se inteirar sobre resfriamento de reatores, pastilhas de urânio, liga de zircônio, fissão do urânio, redoma de contenção de combustível derretido, reação nuclear em cadeia...

Tudo será mais fácil no futuro se o Fim do Mundo, de uma maneira geral, virar disciplina curricular já no ensino fundamental das escolas. Ou essa garotada que está vindo por aí vai crescer sem assunto em dias como estes, em que os jornais não falam de outra coisa.

Infiel da balança

O Inmetro deve apreender a qualquer momento para averiguação a balança que Ronaldo Fenômeno levou ao CQC para se pesar: 73,5kg, de terno e sapato, francamente, é brincadeira! O Rivaldo, nu, pesa a mesma coisa!

Lei seca

O mundo das celebridades está decepcionado: não vai ter camarote da Brahma no comício de Barack Obama no Rio. Luana Piovani já até liberou a Cinelândia no domingo para seus ex-namorados.

Segredo de Estado

Quem são os 140 convidados vips que Paulo Coelho vai reunir em seu camarote no próximo sábado, em Istambul, para comemorarem juntos o Dia de São José? A Polícia Federal mantém a lista em sigilo.

Nem aí!

Na contramão do fim do mundo, cientistas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear retomaram dia desses as experiências de colisão de partículas visando à reconstituição das condições do Big Bang em laboratório. Pode?

Mal comparando

Gilberto Kassab anda comparando sua situação no DEM com a de Muricy Ramalho no Fluminense. A precariedade é a mesma, com a diferença que não tem ninguém machucado no elenco do Democratas.

Mais essa!

A turnê mundial do fim do mundo abriu, ainda que timidamente, nova frente de trabalho: os comboios militares da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes já estão chegando ao Bahrein.

Perguntar não ofende

Para que não se repitam os problemas do carnaval, quantos banheiros químicos estão sendo providenciados para o comício do Obama na Cinelândia?

Moça direita

Tá explicado: o lado devasso da Sandy é o direito!