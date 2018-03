Tutty Humor

Nem Ronaldinho Gaúcho nem Conca, tampouco Fred ou Thiago Neves! A grande sensação do momento no futebol carioca é o pai de santo de Vanderlei Luxemburgo. O nome da entidade vem sendo mantido em sigilo pelo Flamengo para driblar o assédio de times europeus interessados no seu passe, em todos os sentidos. Já corre pela Itália a notícia de que, graças ao fenômeno sobrenatural que protege o velho Luxa desde sua chegada ao Rio, o rubro-negro carioca não precisa jogar nada para ganhar todas.

Com ele em campo, o rubro-negro da Gávea foi campeão invicto da Taça Guanabara e segue 100% na Taça Rio e na Copa do Brasil sem ter feito uma única boa partida na temporada. Ganhou do Bangu na quinta-feira com um gol espírita aos 50 minutos do segundo tempo. Não há um time definido, padrão de jogo, alternativas táticas, jogadas ensaiadas, brilho individual, bom espetáculo, mas nada disso estraga a festa da torcida na saída dos estádios.

Para continuar vencendo, Luxemburgo disse ontem que "Adriano está fora da filosofia que estamos implantando no Flamengo!" Ou seja, o pai de santo vetou o Imperador.

Outros carnavais

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bons tempos aqueles em que Lobão comprava briga com Caetano Veloso. O roqueiro deu agora para

atacar o Luan Santana. Francamente, né não? Devia procurar alguém do seu tamanho pra implicar.

Fique esperto!

Fidel Castro chegou à marca dos 100 mil seguidores no Twitter. Isso quer dizer o seguinte: tem muito comunista se fingindo de sonso por aí!

Destaque e tanto

A julgar pela repercussão na imprensa dos tombos que Ana Hickmann levou no sambódromo, no carnaval do ano que vem vai ter celebridade se atirando na pista só para virar notícia depois.

Fala sério!

Quando, afinal, as autoridades brasileiras vão criar unidades de polícia pacificadora do trânsito nas principais estradas do País? Nem o tráfico de drogas mata tanta gente assim!

Genro de ouro

Com o Ceará bem cotado para virar enredo da Beija-Flor no carnaval de 2012, cresce em Fortaleza a expectativa sobre o destaque que a sogra do governador Cid Gomes terá nessa história.

Mistério global

Por que diabos Aguinaldo Silva está escondendo até da direção da Globo o nome da loura que vai substituir Juliana Paes na novela Fina Estampa. Será que é a Hebe, caramba?

Ideologia

Se, também no Rio, a oposição ficou sem bandeiras, aí vai um discurso que pode conquistar muitos votos na zona sul da cidade: "No meu governo, os blocos serão proibidos no carnaval!"

Viva o MST!

Pela avaliação do Palácio do Planalto, as críticas de João Pedro Stédile a Dilma Rousseff fecharam com chave de ouro os primeiros 70 dias de seu governo.