Tutty Humor

Claro que foi brincadeira! Quando comemorou o aniversário do Rio em seu Twitter dizendo "amo esta cidade e vou continuar investindo nela para matar paulista de inveja", Eike Batista não estava falando sério - como, aliás, fez questão de esclarecer a seguir na rede social. Até porque inveja do Eike não é, como se sabe, privilégio de uma região do Brasil. Com o tanto de bilhões de dólares que ele tem, francamente, é muito difícil para qualquer brasileiro bem sucedido se aceitar sem nenhum. Nem meio!

Os ricos carecas, em especial, têm um motivo extra para invejá-lo, além do oitavo lugar no ranking de endinheirados da revista Forbes e do passado com Luma de Oliveira: aquele tufo de cabelo que brotou ano passado na fronte do Eike não é pra qualquer um. Seu topete jorrou pela testa feito petróleo, gás e minério de ferro nos negócios do bilionário.

Tem ainda quem o inveje pelas suas lanchas off shore, sua proximidade com o poder, seus encontros com Madonna, seus restaurantes sofisticados... Mas, se você tem mais de 1,80m, taí uma coisa que não há salto carrapeta que pague. O Eike também te inveja!

Profissional de raízes

Pedro Bial citou Gay Talese, lenda viva do New York Times, em seu último discurso de paredão no BBB. E tem gente que ainda diz que ele deixou de ser jornalista. Ô, raça!

A que ponto chegamos!

O Pequeno Príncipe deve estar horrorizado! Também, pudera: a atual miss EUA, Rima Fakih, topou participar de um reality show seletivo para vaga num campeonato feminino de luta livre.

Mandachuva

Bernie Ecclestone, o Deus da Fórmula 1, está pensando em encomendar chuva artificial para tornar as corridas mais emocionantes. Sairia muito mais barato realizar metade das provas do campeonato em São Paulo.

Mão de obra flutuante

O Rio já sente em sua rodoviária as consequências do fechamento do Maracanã para obras. A cidade ganhou, às vésperas do carnaval, a figura do cambista de passagens de ônibus para a Região dos Lagos.

Aí tem!

Amigos de José Serra desconfiam que ele teve bons motivos para sair de fininho no meio da gravação do programa de estreia da Hebe na Rede TV! Vêm, aliás, reparando há dias um certo sorriso maroto no canto da boca do ex-governador. Será o Benedito?

Onda de protestos

Tudo bem, o Brasil inteiro ficou revoltado com a estupidez do atropelamento de Porto Alegre, mas alguém precisa fazer alguma coisa para conter a indignação dos ciclistas em praça pública por todo País. Ou eles vão acabar derrubando o governo antes dos líbios.

Golpe baixo

Muamar Kadafi prometeu "dedo nos olhos dos adversários". Nada que o capitão Nascimento já não tenha feito pior com cabo de vassoura em Tropa de Elite.