Tutty Humor

Absolvido pelos males do coração, o ovo tem vivido momentos de glória em sua volta ao cardápio do brasileiro. Deixou, inclusive, de ser coisa de pobre para se misturar em restaurantes chiques a pratos de caviar, surubins, aspargos, chips de parma, tartufo nero e o escambau. Tem galinha caipira, hoje em dia, que só trabalha para o Gero, e olhe lá.

Nas granjas, a demanda deve triplicar depois dessa omelete que Dilma Rousseff fez no programa da Ana Maria Braga. A julgar pela falta de intimidade da presidente com o fogão contrastando com a satisfação da apresentadora na degustação da gororoba, francamente, até o José Serra é capaz de se sair bem na cozinha, mesmo naqueles dias em que acorda de ovo virado.

Dilma fez quase tudo errado: jogou a cebola e o cheiro verde no azeite quente em vez de misturá-los aos ovos batidos, trocou por engano o sal pelo bicarbonato de sódio, virou a omelete antes do tempo, deixando que ela se quebrasse e, no entanto, foi elogiadíssima pelo resultado alcançado. Do jeito que as coisas andam dando certo para a presidente, capaz até de sair algum editorial sobre a qualidade do ovo brasileiro na próxima edição do jornal inglês The Guardian.

Neodevassa

Não bastasse lutar boxe e falar palavrão, Sandy tomou agora o lugar de Paris Hilton como garota-propaganda da Devassa. A cantora deve estar agora torcendo para que seu comercial seja censurado. Não sossega enquanto não for presa!

Velha devassa

Na guerra das cervejarias, a reação da Brahma à nova Devassa foi imediata: Pamela Anderson confirmou presença no camarote da marca na Marquês de Sapucaí. Tadinha da Sandy, né?

Agenda positiva

Mais um verão como este e São Paulo rouba do Recife o título de "Veneza brasileira". Gilberto Kassab já até pediu um estudo de viabilidade para a implementação de um serviço de gôndolas nos grandes pontos de alagamento.

Caras de pau

Quem é mais inocente: Muamar Kadafi ou o atropelador de bicicletas de Porto Alegre? Há controvérsias! Os dois alegam legítima defesa para as atrocidades que cometeram.

Insensato demais

Que diabos está acontecendo com Gilberto Braga? Em quase todo capítulo de Insensato Coração, Camila Pitanga e Paola Oliveira tomam passa-fora dos caras que suas personagens escolheram para dar em cima na novela.

Páreo duro

Comenta-se no Irã que, só quando bebe, o presidente Ahmadinejad fala coisas piores que John Galliano sobre o holocausto.

Dieta da omelete

De Ronaldo Fenômeno, comentando a dieta que, segundo Dilma Rousseff, a fez perder 6 quilos neste ano: "Se eu tivesse de comer todo dia aquela omelete que ela fez na TV, também estaria magrinho!"

Um bom homem

O vazamento do obituário de José Sarney produzido pela Rádio Senado confirma: a morte redime a todos, sem exceção!