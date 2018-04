Tutty Humor

Que ninguém se iluda com a ira dos ditadores, os temporais e os terremotos trombeteados pelo noticiário local e internacional: o fim do mundo em ebulição nas páginas de ciência é muito mais arrepiante. O sol, como você já deve ter ouvido falar, acordou na semana passada num mau humor de rachar. Não se sabe se foi um desses pesadelos de ambientalista com o planeta Terra, o fato é que as explosões matinais do astro rei provocaram uma espécie de tsunami de raios X contra a atmosfera que nos envolve.

Quando chegou ao Sul da China atrapalhando transmissões de rádio, a emissão eletromagnética era só uma marolinha de advertência: o dia em que o sol cismar, quem sobreviver às chamas vai ficar sem energia elétrica, telefone, internet ou qualquer outra forma de comunicação dependente de satélites.

A boa notícia é que esse gênero de apocalipse já está previsto no filme Presságio, com Nicolas Cage, e o cinema, como se sabe, jamais acertou um prognóstico acerca do fim do mundo. Pelo sim, pelo não, não custa nada dar uma reforçada no filtro solar das crianças.

Jurisprudência imprudente

A autorização concedida ao goleiro Bruno para treinar na prisão abre um precedente que pode trazer embaraços para a Justiça. Imagina se o acusado fosse atirador de facas!

Efeito colateral

Comentário de Silvio Berlusconi, ao saber pelos jornais que Muamar Kadafi está "encurralado em Trípoli": "Deve ter exagerado no bunga-bunga, né?!"

Ô, raça!

O carioca não perde o orgulho de ser ridículo. Teve gente em Ipanema na noite de terça-feira que foi para a janela aplaudir a chuva que pôs fim à longa estiagem na cidade.

Neo Agripino

O senador José Agripino Maia deu uma leve clareada nos cabelos castanhos para defender aumento maior do salário mínimo. Só se falava disso ontem no Congresso!

Má notícia em pessoa

A atriz Lindsay Lohan foi vestida de viúva ao tribunal que a está julgando por roubo de joia em Los Angeles. Deixou a corte aliviada por não ter matado ninguém!

Negócio de oportunidade

Já chegou ao comércio de calçada do Rio e de São Paulo uma versão pirata da Taça das Bolinhas. "Não precisa brigar, tem pra todo mundo!" - gritam os camelôs para atrair freguesia.

Sei, sei...!

O Conselho de Segurança da ONU deplorou a violência do governo líbio. Isso quer dizer o seguinte: nada, absolutamente nada! Relaxa, vai!

Cartolagem

Pelo andar da carruagem, o tal Clube dos 13 vai virar Bloco do Eu Sozinho durante o carnaval.

Calma!

Faltam apenas 10 meses para Andrés Sanches deixar a presidência do Corinthians. Nem o Lula gostava tanto de aparecer!