Tutty Humor

Com o dinheiro e as amigas que têm na Itália e na Líbia, francamente, não dá para entender por que Muamar Kadafi e Silvio Berlusconi não largam o osso. Por que, em vez de resistirem à pressão popular, não compram logo uma ilha e lá instalam um país só para eles? A República de Bunga-Bunga, uma nação privê de hábitos pornográficos, grotescos e politicamente incorretos!

Cá pra nós, se misturar a grana, o harém e o mau gosto dos dois num pedacinho da Indonésia ou da Bahia, o lugar vira uma espécie de paraíso dos cafajestes endinheirados de todo o mundo: sheiks, bicheiros, marajás, presidentes de confederações de futebol e de assembleias legislativas, chefes de Estado e de milícias, ex-banqueiros em liberdade condicional, vilões do núcleo rico da novela das 9...

Até quando Kadafi e Berlusconi vão enfrentar as multidões descontentes nas ruas? Será que gostam mais do poder que da luxúria? Preferem cultivar o ódio nos quatro cantos do planeta a celebrar o amor naquelas festas com enfermeiras búlgaras, dançarinas brasileiras, apresentadoras de TV italianas, amigas do Ronaldinho Gaúcho e o escambau?

Nessas horas é que a gente vê quem é safado e quem gosta de safadeza, né?

Pai de santo

"MORRA, MINHA FILHA, MORRA!"

PREFEITO AMAZONINO MENDES, recebendo o caboclo Justo Verissimo na periferia de Manaus.

Boa noite, Cinderela!

A tal "Taça das Bolinhas" virou nome de drinque em boates da Rua Augusta. Pega até mal para o São Paulo a diretoria do clube ficar brigando por ela em público, né não?

Passe valorizado

Se é mesmo verdade que o atacante brasileiro Alexandre Pato anda fazendo bunga-bunga com a filha do Berlusconi, agora mesmo que Sthefany Brito vai pedir novo aumento de pensão alimentícia ao ex-marido na Justiça.

Mal comparando

Qualquer semelhança entre Muamar Kadafi e Augusto César, o pai de santo das celebridades, tem mais a ver com a indumentária de babalorixá do que com traços fisionômicos comuns.

A que ponto chegamos!

Já não respeitam nem mais a Mulher Filé! Levaram até a fantasia de rainha da bateria da funkeira num sequestro relâmpago noite dessas em Duque de Caxias (RJ).

Agora vai!

A torcida do Flamengo está animada. Com a lua minguando em Libra, Ronaldinho Gaúcho tem tudo, enfim, para fazer a qualquer momento sua primeira boa partida no clube.

Ponto de vista

Em entrevista ao colega Livio Oricchio, aqui no Estadão, Felipe Massa disse estar confiante de que logo, logo as vitórias lhe trarão os fãs de volta. Rubinho Barrichello, por experiência própria na Fórmula 1, acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra.

Boato infame

O Imperador Adriano não aderiu à tal "dieta da embriaguez" propagandeada nesta semana por Lady Gaga. E não se fala mais nisso, ok?