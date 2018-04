Tutty Humor

Os bairristas - ô, raça! - estão confusos! Os cariocas não acreditam que chova todo dia em São Paulo e os paulistanos duvidam que no Rio não chova nunca. Pior que é isso mesmo, mas vai botar na cabeça de um sujeito teimoso que tudo que ele mais quer no momento tem de sobra justo na casa daquele vizinho com quem mais implica!

O cara quando é cabeça-dura acha que o outro se queixando da rotina de chuvas é pura provocação com alguém como ele, que não sabe o que é isso há quase um mês de sol inclemente. E, vice-versa, soa afronta aos ouvidos do sujeito ilhado num ponto de alagamento a torcida do pessoal na praia para que chova três dias sem parar.

Enfim, o desequilíbrio climático deu um nó tático no bairrismo. Dizem, inclusive, que tem carioca empedernido pegando a ponte aérea às escondidas para tomar chuva nos Jardins. No sentido inverso, paulistanos fanáticos estariam desembarcando sorrateiramente em Ipanema só para aplaudir o pôr do sol sem um pingo de chuva.

Pensando bem, desejar o que transforma a vida do outro num inferno não deixa de ser uma forma de bairrismo, né?

Esquentando tamborins

Luana Piovani vai terminar o carnaval solteira? Só se falava disso nas filas dos banheiros químicos espalhados no caminho dos blocos de fim de semana no Rio.

Geração web

A lua de mel do mundo árabe com a internet já rende frutos: um egípcio batizou sua primeira filha com o nome Facebook. Se fosse menino ia se chamar Control Alt Del.

Tesouro preservado

Corre na Líbia a informação de que o guarda-roupa étnico de Muamar Kadafi está em segurança a caminho da Venezuela. O ditador estaria se preparando para fugir à paisana de seu palácio.

Situação profissional

Dos tetracampeões mundiais de 1994, Viola é o único jogador brasileiro que ainda não se aposentou. No momento, ele está desempregado!

Sina de ídolo

De um torcedor do Flamengo, preocupado com a boa forma do goleiro Felipe em disputa de pênaltis: "O Bruno começou assim!"

Graças a Deus!

Aos 80 anos, Cauby Peixoto decidiu não encerrar a carreira no último Domingão do Faustão. Já basta a perda do outro Fenômeno, né?

Vai dar...

Tá na cara que não vai acabar bem a despedida de solteiro que o príncipe Harry está preparando para seu irmão William. Só se fala disso no Reino Unido.

Plano B

FHC teve mais uma ideia daquelas: "E se a gente convidar o Serra para ser embaixador do PSDB em Paris?" Não custa nada tentar! Quem sabe, assim, ele não larga o osso, né?

Palavra de Rei

Quem dera, como teme Pelé, a Copa de 2014 fosse o risco maior que o Brasil corre de nos envergonhar nos próximos anos lá fora.