Tutty Humor

Eu desconfio! Toda vez que as mídias eletrônicas repercutem exaustivamente flagrantes em vídeo de cenas urbanas inacreditáveis, sempre protagonizadas por desconhecidos em locais remotos, penso logo em armação para bombar na internet. Sucesso nos telejornais do final de 2009, a sequência da mãe que, distraída numa gare de Melbourne, na Austrália, não percebe o deslizar do carrinho de seu bebê para os trilhos do trem - e ele lá vinha, lembra? -, virou um clássico na web.

Na mesma linha "acredite se quiser", estourou nesta semana nas telas do mundo os 15 segundos de fúria de uma velhinha de Northampton, na Inglaterra. A dona enfrenta sozinha no meio da rua, a bolsadas, seis assaltantes que tentavam invadir uma joalheria no centro da cidade. Momentos de pânico: os bandidos fogem apavorados! Dois deles caem de moto e são detidos por populares. A heroína sai ilesa!

Eu desconfio, mas gosto do final feliz que caracteriza o gênero. A exemplo da supervovó de Northampton, o bebê atropelado pelo trem de Melbourne nada sofreu. Até porque, se for mesmo uma pegadinha, não faz sentido machucar ninguém, né?

Volta à realidade

"QUE GENTE TODA É ESSA NO NOSSO AVIÃO?"

Dona Marisa Letícia, ao embarcar ontem com Lula no primeiro voo comercial do casal

nos últimos 8 anos.

Vida de celebridade

Acusada por joalheria de Los Angeles pelo roubo de um colar de ouro avaliado em US$ 2,5 mil, a atriz americana Lindsay Lohan volta a se destacar no noticiário internacional como "a má notícia em pessoa". Aqui no Brasil, dificilmente alguém tira o título neste ano da ex-modelo Cristina Mortágua.

Perigo a menos

Os italianos comemoram a notícia de que Adriano teve sua carteira de motorista apreendida numa blitz da lei seca, no Rio. Esperam que, com isso, o jogador também não possa dirigir nas ruas de Roma!

Esclarecimento

Está tudo bem com José Sarney. O "monstro do Maranhão" assassinado em motim numa delegacia maranhense é outro.

Todo arrepiado

Os cabeleireiros da central de jornalismo da TV Globo andam apavorados com o noticiário

econômico. Também, pudera! Toda vez que o fantasma da inflação aparece, dobra o trabalho com o cabelo de Miriam Leitão na bancada do Bom Dia Brasil.

Vendendo saúde

Entreouvido na festa de aniversário de fundação do PT, em Brasília: "O partido fez 31 anos, mas parece um moleque!"

Sem voz

Apesar da praga de escorpiões que invadiu o prédio da Câmara dos Deputados, lá dentro só falam cobras e lagartos.

Sorria!

A TV Globo desistiu de transformar em série o especial Tal Filho, Tal Pai (Fiuk & Fábio Jr.). Essas coisas, a turma que não se conforma com o Big Brother não vê - ô, raça!