Tutty Humor

Ainda bem que não tem Zorra Total na TV do Reino Unido! Imagina o constrangimento na hora do anúncio oficial do casamento do príncipe William com ninguém mais, ninguém menos que Lady Kate. Kate Middleton, a plebeia que sucede Lady Di na família real britânica, vai virar xará da personagem de maior sucesso do programa humorístico da Globo: uma loura-burra de programa, cujo casamento com um senador mudou sua vida em quase tudo: "Só me falta-me (sic) o glamour!" - lamenta o bordão de Lady Kate.

Exageros de caricatura à parte, a personagem da TV é uma versão brasileira do conto de fadas da escolhida de William. A Lady Kate inglesa está longe de ser a super plebeia criada por Maurício Sherman, mas seu début na nobreza não escapará, decerto, ao humor britânico. Espera só!

O tempo cômico lá praquelas bandas é diferente. Os ingleses, pra começar, se divertem com o casamento nas casas de apostas de Londres, tentando adivinhar, por exemplo, qual a cor do vestido horroroso que Camilla Parker-Bowles vai usar na cerimônia de núpcias de seu enteado. É o prazer deles, ué!

Efeito Messi

Cristina Kirchner deu ontem seu primeiro sorriso desde que ficou viúva!

O próximo!

A fila andou de novo para Gretchen: a cantora vai se casar pela 14ª vez em dezembro!

Prova definitiva

O Ministério Público Eleitoral quer submeter Tiririca a um novo teste, dessa vez de redação. É o que os juristas chamam de prova dos 9.

Viva os noivos!

O anúncio do casamento do príncipe William resgatou o sentido da vida na Grã-Bretanha. A turma estava cansada de beber sem ter o que comemorar.

PMDBfolia

E esse tal superbloco que o PMDB formou com o PR, o PP, o PTB e o PSC na Câmara dos Deputados, hein?! A exemplo do que já acontece na concentração do Cordão do Bola Preta, no Rio, talvez seja bom instalar uns banheiros químicos no Congresso, né não?

Mano a mano

Dunga fez muita falta na derrota do Brasil para a Argentina, no Catar. Faltou, no final da partida, um culpado na seleção!

Acelera Brasil!

Torcendo pelo Brasil na tribuna do estádio de Doha, Rubens Barrichello e Felipe Massa acharam o time meio lento na pista.

Última chance

Manchete do caderno de Turismo do semanário Fim do Mundo News: "Vá à Irlanda antes que ela acabe!"

Agora vai!

Já está quase tudo pronto para o bota-fora de Gilberto Kassab no DEM. José Agripino Maia ficou de levar as línguas-de-sogra.

Perguntar não ofende

Quando, afinal, a oposição volta de férias? Depois reclama!