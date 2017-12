Tutty Humor

Que os deuses não me queimem a língua nas próximas horas, mas não li nada até agora no noticiário que justifique minimamente a escalada do medo de atentados terroristas na Europa. Ninguém denunciou nada, ninguém confessou coisa alguma, nenhuma grande quantidade de explosivo foi apreendida, não capturaram qualquer figurão da Al-Qaeda, nem ameaça de bomba tem sido frequente por lá e, no entanto, as autoridades de segurança do Velho Mundo garantem: as principais capitais do continente correm grande perigo.

Desde a 2.ª Guerra não se via histeria igual! Ministros do Interior dos 27 países da União Europeia estão reunidos hoje em Luxemburgo para tratar do que chamam de "risco real" de um ataque contra alvos civis em Paris e Berlim. EUA, Grã-Bretanha e Japão advertiram seus compatriotas sobre tais "ameaças de curto prazo". Recomenda-se, em especial, distância da Torre Eiffel!

O alarmismo das autoridades contrasta com a tranquilidade dos europeus: 65% dos cidadãos franceses não acreditam que a catástrofe anunciada esteja para acontecer. Cá pra nós, diante de tantas novas modalidades de fim do mundo em vigor, o terrorismo está virando ameaça de quinta categoria.

Primeiro Rubinho

De Felipe Massa, ao jornal alemão Bild: "Não sou o segundo Barrichello!" Se não for o primeiro nisso, prefere desistir da Fórmula 1.

Fim do Mundo News

A Hungria acaba de inventar uma nova modalidade de catástrofe ambiental: a inundação de lama tóxica vermelha que se avizinha ao Danúbio é, plasticamente, muito mais impressionante que a maré negra do Golfo do México.

Estupidez

A seleção de Mano Menezes enfrenta hoje o calor de 40 graus, além do Irã, em Abu Dabi. Tudo do jeitinho que a CBF gosta, né?

CDF

Tiririca resolveu levar o desafio a sério! Está fazendo curso intensivo de dez dias para aprender a ler e a escrever em Itapipoca, no Ceará. Parece que já teve prefeito na cidade que aprendeu em uma semana.

O Dunga da Dilma

Ciro Gomes foi convocado por Dilma Rousseff para ser uma espécie de Felipe Melo - o Dunga do Dunga - de seu time. Ou seja, vai jogar de volante!

Essa não!

O Palmeiras tem boas chances de revogar a punição a Felipão por ofensas ao árbitro. O técnico, como se sabe, não é de xingar ninguém!

General Mantega

É impressionante como, numa hora em que governo e oposição se municiam para o segundo turno, Guido Mantega ainda tem cabeça para pensar na "guerra cambial".

Moda verão

Geraldo Alckmin já falou 37 vezes, depois de eleito, que vai "arregaçar as mangas por São Paulo". Será que vai tirar o terno pra governar?

Ah, bom!

Dilma Rousseff colocou uma pá de cal na discussão sobre o aborto: "Sou a favor da vida". Quem for contra aí levanta a mão!