Tutty Humor

O caso do sequestrador que a polícia seguiu no Orkut e capturou em São Vicente, na Baixada Santista, não tem nenhuma ligação coordenada com a Operação Hooligans, responsável pela detenção no Rio de membros de torcidas organizadas que agendavam brigas em locais públicos por meio do mesmo site de relacionamento. As ações ocorreram simultaneamente por mera coincidência, mas, se as autoridades sistematizarem as buscas de pistas nessas redes sociais, a internet pode voltar a ser um lugar seguro para se navegar.

Sem querer dar ideia de blitz da lei seca no Twitter ou no Facebook, é hora de se pensar na criação de uma Unidade de Polícia Pacificadora virtual para expulsar maus elementos das comunidades do território livre da rede de computadores. Está quase tudo dominado por gente que você decerto atravessaria a rua para não cruzar no mundo real das calçadas.

Sem querer, tampouco, dar ideia de quebra de sigilo virtual de uns e outros, há casos que justificam o flagrante de privacidade. Do jeito que está, a blogosfera não é lugar para iniciantes. Tem horas que dá até medo circular por lá. O jornal impresso é, sob esse aspecto, muito mais seguro, tanto para quem escreve quanto para quem lê.

Relaxa e bebe

Já que dor de cabeça em técnico da seleção é inevitável, Mano Menezes topou virar garoto-propaganda da Kaiser.

Na boa

Fernando Gabeira jura que não se ofende nem um pouco com o apelido "ex-Gabeira". Só fica um pouco chateado quando chamam o Plínio de Arruda Sampaio de "neo-Gabeira".

De berço

Tim Maia tinha razão: vivemos num país onde o traficante se vicia, a prostituta se apaixona e o presidente do Banco do Brasil guarda dinheiro no colchão!

Ah, bom!

Para quem está preocupado com a supremacia do PT no governo Dilma, a boa notícia é que o PMDB já declarou que não vai abrir mão de sua cota de poder. Relaxa vai!

Já é 2014 na Bahia

A simples possibilidade aventada pela CBF de realização da abertura da Copa do Mundo em Salvador dividiu os baianos sobre o melhor local para a festa. O Pelourinho não tem a capacidade mínima de público exigida pela Fifa e, cá pra nós, ninguém aguenta mais o circuito Barra-Ondina.

Membros do governo

A ex-ministra Erenice Guerra era o braço direito do braço direito do Lula. Não à toa, o presidente trata o assunto cheio de dedos.

Aquecimento global

O Brasil ultrapassou nesta semana a marca dos 70 mil focos de incêndio. O que restou do Cerrado, calcula-se, cabe num vaso.

Ele merece!

Calma! O PT está fazendo uma vaquinha para mandar José Dirceu com tudo pago pra Disney. O voto dele não fará, decerto, falta à "companheira de armas" Dilma Rousseff.